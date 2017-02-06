﻿ Лебедев: Похолодание в отношениях Москвы и Минска - временное явление. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Лебедев: Похолодание в отношениях Москвы и Минска - временное явление

07.02.2017 14:09 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Похолодание в отношениях Москвы и Минска - это временное явление. В этом уверен председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев, передает «МИР 24».

Новый Таможенный кодекс ЕАЭС
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель Исполкома СНГ уверен, что напряженность в отношении двух стран не повлияет на сотрудничество в рамках СНГ.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Вековое здание пожарного депо в центре Минска обрело новый облик во время реконструкции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика