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Лебедев: Похолодание в отношениях Москвы и Минска - временное явление
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Похолодание в отношениях Москвы и Минска - это временное явление. В этом уверен председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев, передает «МИР 24».
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