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Минобразования не рекомендует электронные учебники, если учителя против

07.02.2017 14:42 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 фев — Sputnik. Электронные сервисы — дневник, журнал и учебник — должны внедряться в учебный процесс только при наличии заинтересованности всех участников процесса: детей, родителей, педагогов, заявила журналистам по итогам заседания коллегии управления образования Витебского облисполкома заместитель министра образования Раиса Сидоренко.

"Если говорить об электронных дневниках, учебниках, то подобный опыт широко распространен в Минске и Минской области, есть примеры и в Витебском регионе. Если это интересно, в первую очередь родителям, то такие технологии внедряются. Но мы не рекомендуем их внедрение, если родители, а также ученики и педагоги против", — цитирует Сидоренко агентство БелТА.

В качестве примера замминистра привела электронный учебник-навигатор по химии, который находится в открытом бесплатном доступе на Национальном образовательном портале и активно используется в учебном процессе.

Это пособие, по словам Сидоренко, скачивают и ученики, и родители, и учителя. И таких принципиально новых и востребованных электронных учебников в Беларуси восемь.

"Самое главное, что они интересны самим учащимся. Иногда бывают ситуации, когда учителя идут вслед за учениками, ведь продвинутость современной молодежи всем известна", — подчеркнула заместитель министра.

Между тем в Витебской области только 65 учреждений пользуются электронными сервисами. Причем большинство "продвинутых" учреждений образования находятся в Орше.

В связи с этим начальник управления образования Витебского облисполкома Дмитрий Хома призвал отделы образования, спорта и туризма других районов обеспечить координацию данной работы на местах: проанализировать заинтересованность участников образовательного процесса и имеющуюся базу для внедрения электронных сервисов.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Наиболее широко опыт использования сервисов "Электронный дневник" и пособий в электронном виде распространен в Минске и Минской области.

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