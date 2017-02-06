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Жители Кировского района бьют тревогу: омела распространяется и уничтожает деревья

07.02.2017 14:40 — Новости Общества | Tut.by  
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В Кировском районе на деревьях распространяется омела. Борьбу с растением-полупаразитом пока не ведут. Однако жители переживают: если омелу не уничтожить, дерево быстро погибнет.


Фото с сайта galdrarun.com

На трассе Могилев — Бобруйск в деревнях Боровица и Скачёк внимание привлекают шарообразные кустарники на деревьях. Это вечнозеленое растение-полупаразит омела. Плоды омелы — корм зимой для птиц. Очищая свои клювики от клейкого вещества, которое находится в плодах, они распространяют растение.

Первые пораженные омелой тополя в деревне Боровица уже высохли и признаны аварийными. Омела пускает свои корни в ствол дерева и питается его соками, таким образом ускоряет гибель дерева, говорят ученые. По их словам, бороться с этим растением эффективно только механическим путем: срезать ветви, на которых растет омела, и сразу же их сжигать.

Чтобы срезать омелу на ветвях, нужно нанимать альпинистов, ведь она растет высоко. Где взять средства? Специальной программы по борьбе с омелой нет, растение не относится к инвазивным, то есть тем, которые случайно занесены в новые для них регионы.

Тем временем вечнозеленые кустарники на деревьях распространяются по многим деревням Кировского района, в том числе появились в агрогородках Барсуки и Добосна. Рядом находится Жиличский дворцово-парковый ансамбль, где множество деревьев относятся к памятникам природы республиканского значения.

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Теги: Могилев
 
 
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Эффективный метод борьбы с кустарником один: спиливать ветки с омеой и сразу сжигать их.

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