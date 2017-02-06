Довольно часто в жизни молодых пап и мам возникают ситуации, когда им необходимо отлучиться на несколько часов. Как быть? Можно оставить ребенка с бабушкой или дедушкой, попросить соседку присмотреть за малышом, прибегнуть к услугам няни. Есть еще вариант: сегодня все большей популярностью пользуются группы пребывания, где дети, пока вы заняты личными делами, прекрасно проводят время.

Где в Минской области родители могут оставить ребенка на время, чтобы заняться своими делами — выясняла корреспондент МЛЫН.BY .





Присмотреть за ребятами в возрасте от 6 до 10 лет предлагают сотрудники отдела по работе с детьми центральной районной библиотеки в Вилейке. Причем сделают это совершенно бесплатно. Идея создания проекта «Библиотека для семьи: воспитатель на час» у сотрудников учреждения появилась давно. Многим родителям не с кем было оставить своего ребенка, поэтому они обращались к библиотекарям с просьбой присмотреть за их сыном или дочкой. С начала предоставления услуги — с декабря прошлого года — ею воспользовались шесть семей.

Сотрудники библиотеки утверждают, что их предложение выгодно отличается от других подобных предложений услуг. Так, в стенах учреждения ребенок может не только поиграть со сверстниками, но и поучаствовать в конкурсах, викторинах, посмотреть мультфильмы. К тому же он оказывается в окружении книг и журналов, может вдоволь почитать. Для любителей сказок здесь оборудована специальная комната, на стенах которой художники изобразили известных сказочных героев. Для тех, кто пришел в библиотеку впервые, ее сотрудники проводят экскурсию и посвящение в читатели.

Как альтернатива вызова няни на дом услуга временного пребывания для детей в возрасте от трех лет появилась при Солигорском районном социально-педагогическом центре. Теперь сюда могут обратиться не только нуждающиеся в социальной помощи и реабилитации дети и подростки, но и родители, если им не с кем оставить сына или дочь. Правда, если вы планируете лишь пробежаться по магазинам или немного прогуляться, воспользоваться подобной услугой не удастся. Она предлагается мамам и папам на период не менее 12 часов и до нескольких дней.

Если врач советует вам пройти курс лечения или начальник срочно отправляет в командировку, а детей оставить не с кем, за ними на платной основе присмотрят специалисты. В настоящее время безвозмездная помощь оказывается тем родителям, которым необходимо, чтобы кто-то был с их детьми, пока они сами проходят курс лечения от алкогольной зависимости. (Это так называемые неблагополучные семьи.)

Одновременно в центре могут ночевать до 20 человек. Им предоставляется пятиразовое питание. Стоимость услуги за суточное размещение ребенка составляет порядка 40 рублей, за 12 часов — около 20 руб. Пока платная услуга не пользуются популярностью среди семей, но, по мнению директора центра Жанны Терешко, будет наиболее востребована в летний период. В это время многие родители продолжают работать (у школьников начинаются каникулы, много выпускников детских садов), и не с кем оставить ребенка.

Сотрудники центра гарантируют, что в отсутствие родителей детям не придется скучать. Для их досуга созданы сенсорная и релаксационная комнаты, есть развивающие игры, спортивный инвентарь. Детям с проблемами в семье на помощь готовы прийти воспитатели и психологи.

Разрабатываются проекты по созданию групп кратковременного пребывания (там ребята смогут находиться без родителей) и при дошкольных учреждениях области. Уже весной одну из таких групп планируется открыть на базе яслей-сада № 2 в Крупках.

В последние годы игровые комнаты, оказывающие услуги по присмотру за детьми, наводнили торговые и развлекательные центры столицы и многих областных городов. Родители могут оставить ребенка под присмотром аниматоров и спокойно отправляться за покупками. Однако хозяева торговых центров Минской области идею «маме — шопинг, ребенку — развлечение» внедрять не спешат.