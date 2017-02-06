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Погранзона на границе Беларуси и России. Пропуска для въезда пока решили не вводить

07.02.2017 14:48 — Новости Общества | Tut.by  
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С 7 февраля на границе Беларуси и России введена пограничная зона. TUT.BY узнал, какие населенные пункты в нее попали и что изменится при их посещении.


Накануне введения погранзоны ФСБ России пояснили, что она «не предусматривает осуществления пограничного контроля лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных, открытия и функционирования пунктов пропуска (мест пересечения) через государственную границу РФ».

Для тех, кто просто пересекает границу и едет дальше, действительно ничего не поменяется. Однако пограничная зона предполагает пропуск для въезда. Если белорус, скажем, из древни Застенки хочет приехать к родным, которые живут в российской приграничной деревне Буда, он, по идее, сначала должен поехать в Смоленск (а это более 50 километров), получить пропуск и только после этого ехать в гости.

Еще утром 7 января российские пограничники предупреждали: тем, кто едет в направлении Смоленска, пропуск в приграничную зону будут выдавать в пограничном управлении ФСБ на улице Попова, 17а в самом городе. Сегодня корреспонденты TUT.BY были там первыми посетителями. Тем не менее, предупредили журналистов, ответа по пропуску можно ждать в течение месяца. Зато выдавать разрешение планируют на целый год.


— Это не быстрая процедура. Уточнить о готовности пропуска можно по телефону. В ближайшие дни на сайте ФСБ появятся бланки заявлений, чтобы человек заранее мог его заполнить. Правда, по электронной почте выслать не получится, такие письма не рассматриваются в связи с тем, что электронные подписи у нас недействительны. Человеку необязательно каждый раз приезжать в Смоленск, чтобы оставить заявление. Заполненный бланк можно оставить в Рудне, это ближе к границе, они передадут нам, но за самим пропуском придется уже ехать в Смоленск, — объяснили TUT.BY в управлении ФСБ.

На остальных пунктах пропуска между Россией и Беларусью (в направлении Брянска и Питера), заявление на въезд в приграничную зону можно будет написать прямо на границе. Но ответа тоже придется ждать.

Уже к обеду в управлении ФСБ по Смоленской области информация была иной:

— Поступило распоряжение пускать в приграничную зону без пропусков — и белорусов, и россиян, — сообщили TUT.BY.

— И как долго можно будет обходиться без пропусков?

— Пока не поступит новое распоряжение, возможно, в течение полугода.

На нашей карте вы найдете все населенные пункты России, которые попали в приграничную зону и при посещении которых белорусам и россиянам, возможно, понадобится пропуск, пусть даже через полгода.

 
 
 
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С 7 февраля на границе Беларуси и России введена приграничная зона. TUT.BY узнал, куда белорусам придется только по специальному пропуску.

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