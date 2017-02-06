МИНСК, 7 фев — Sputnik. Бортпроводники "Белавиа" зарабатывают от 1,3 тыс. белорусских рублей, зарплата пилотов начинается от 2,5 тыс. долларов, рассказали в компании. Зарплаты пилотов зависят от статуса — командир получает больше, чем второй пилот, и от часов налета, пояснили Sputnik в пресс-службе "Белавиа". Чем больше налетал — тем больше заработал.

В штате "Белавиа" сейчас работает 200 пилотов. А недавно компания устраивала отбор новых сотрудников. На последнем кастинге пробовались на роль пилота более 70 человек, в том числе из других стран, особенно много кандидатов было среди россиян. Из них авиакомпания отобрала только трех, а остался работать в "Белавиа" один.

Бортпроводник за максимальный налет в 90 часов может получить зарплату в 1,8 тысяч долларов в месяц, но при очень жесткой загрузке. Всего в компании 331 бортпроводник, в январе компания приняла 234 заявки от желающих влиться в команду и отобрала 49 человек. Средняя зарплата бортпроводников — 1,2-1,3 тысячи долларов в месяц.