39-летний горожанин на своей страничке в соцсетях разместил несколько непристойных роликов и картинок. В числе десятков пользователей их посмотрели и сотрудники милиции. Материалы, которые гомельчанин, по его словам, скачал в интернете, эксперты признали порнографическими и нарушающими закон, пишет «СБ. Беларусь Сегодня» .

Любителя «клубнички» без труда нашли и возбудили уголовное дело по статье «За хранение с целью распространения порнографических материалов с использованием глобальной сети интернет в открытом доступе».

— На суде обвиняемый пытался оправдаться тем, что якобы материалы разместил и забыл о них, что не было признано убедительным аргументом, — рассказал Гомельский транспортный прокурор Сергей Казакевич, — его признали виновным и назначили наказание в два года лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на 1 год. Суд учел, что ранее обвиняемый не имел проблем с правоохранительными органами, признал свою вину и раскаялся. У него конфискован дорогой мобильный телефон, с помощью которого он выходил в интернет. По решению суда осужденному также надлежит пройти принудительное лечение от алкоголизма, которым он страдает.

Понятное дело, что отсрочка приговора — это не места лишения свободы. В то же время послабленное наказание налагает немало ограничений на образ жизни осужденного и его поведение. В случае малейшего отклонения мест лишения свободы не миновать. Более того, наказание будет усилено уже с учетом нарушения режима ограничения.

Приговор вступил в силу.