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В Гомеле любителя "клубнички" осудили на два года за фото и ролики в интернете
07.02.2017 15:32 — Новости Общества | Tut.by
39-летний горожанин на своей страничке в соцсетях разместил несколько непристойных роликов и картинок. В числе десятков пользователей их посмотрели и сотрудники милиции. Материалы, которые гомельчанин, по его словам, скачал в интернете, эксперты признали порнографическими и нарушающими закон,
Любителя «клубнички» без труда нашли и возбудили уголовное дело по статье «За хранение с целью распространения порнографических материалов с использованием глобальной сети интернет в открытом доступе».
— На суде обвиняемый пытался оправдаться тем, что якобы материалы разместил и забыл о них, что не было признано убедительным аргументом, — рассказал Гомельский транспортный прокурор Сергей Казакевич, — его признали виновным и назначили наказание в два года лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на 1 год. Суд учел, что ранее обвиняемый не имел проблем с правоохранительными органами, признал свою вину и раскаялся. У него конфискован дорогой мобильный телефон, с помощью которого он выходил в интернет. По решению суда осужденному также надлежит пройти принудительное лечение от алкоголизма, которым он страдает.
Понятное дело, что отсрочка приговора — это не места лишения свободы. В то же время послабленное наказание налагает немало ограничений на образ жизни осужденного и его поведение. В случае малейшего отклонения мест лишения свободы не миновать. Более того, наказание будет усилено уже с учетом нарушения режима ограничения.
Приговор вступил в силу.
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39-летний горожанин на своей страничке в соцсетях разместил несколько непристойных роликов и картинок. В числе десятков пользователей их посмотрели и сотрудники...
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