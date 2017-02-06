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Беларусь и США намерены более интенсивно сотрудничать в борьбе с преступлениями в сфере IT

07.02.2017 15:49 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 7 февраля. Перспективы дальнейшего развития сотрудничества в области правоохранительной деятельности обсудили 7 февраля министр внутренних дел Игорь Шуневич и поверенный в делах США в Беларуси Роберт Райли.

Как сообщает МВД, глава милицейского ведомства отметил, что Беларусь выступает за укрепление двустороннего взаимодействия с правоохранительными органами США по всем вопросам, представляющим взаимный интерес. В частности, речь идет о противодействии терроризму, экстремизму, легализации доходов, полученных преступным путем, незаконной миграции, коррупции.

По мнению участников встречи, особого внимания в современных условиях требует интенсификация белорусско-американского сотрудничества по борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий, а также обеспечению защиты прав интеллектуальной собственности.

Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 7 февраля. Перспективы дальнейшего развития сотрудничества в области правоохранительной деятельности обсудили 7 февраля министр внутренних дел Игорь...

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