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"Руки мыть чаще, мероприятия проводить реже". Минздрав не планирует закрывать школы на карантин

07.02.2017 15:57 — Новости Общества | Tut.by  
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С понедельника читатели сообщают в редакцию TUT.BY, что детей в школах значительно убавилось — «ученики массово болеют». Мамы и папы интересуются, не объявят ли в учебных заведениях карантин. В Минздраве родителей просят не волноваться: ситуация по школам спокойная, а значит, и дополнительных каникул не ожидается.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

— В конце января начале февраля всегда есть рост острых респираторных инфекций, но эпидемии гриппа и ОРВИ у нас нет, — рассказывает Инна Карабан, заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава.

— Да и уровень заболеваемости на пять процентов ниже прошлогоднего, так что обстановка спокойна. Но учитывая, что острые респираторные инфекции вызывают более 200 вирусов, мы тщательно следим за ситуацией. В основном сейчас у нас циркулируют аденовирусы — 85% из числа выявленных, затем идет респираторный синцитиальный вирус (РС) и вирусы парагриппа.

По словам специалиста, чаще всего теперь болеют негриппозными вирусами. Примерно 60% заболевших — дети, но карантин в школах объявлять не планируют.

— Каждый день все центры гигиены и эпидемиологии собирают сведения об отсутствующих учениках, — продолжает Инна Карабан. — Параллельно, чтобы понять по какой причине ребят нет, идет мониторинг ситуации по поликлиникам. Специалисты выясняют, обращались ли эти ребята к врачам с жалобами на ОРВИ или грипп.

В основном, оказывается, — не обращались. Инна Карабан говорит, что часть учеников не ходят на занятия из-за морозов, еще часть просто остается дома.

Однако, карантин школе грозит только в том случае, если 30 и больше процентов ребят болеет ОРВИ или гриппом. Сегодня, уточняет собеседница, ни в одном учебном заведении такой ситуации не наблюдается. К тому же, говорит она, закрывать школы имеет смысл только при эпидемии.

— Но эпидемии гриппа, повторюсь, у нас нет, а при ОРВИ такие дополнительные каникулы не особо помогают, ведь дети все равно ходят на кружки, в секции, контактируют друг с другом, — перечисляет специалист и рекомендует. — Чтобы школьники не болели, в классах нужно проводить дезинфекцию, влажную уборку, проветривание.

Инна Карабан советует руководителям учебных заведений пока воздержаться от массовых мероприятий, а ученикам — мыть руки как можно чаще.

 
 
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С понедельника читатели сообщают в редакцию TUT.BY, что детей в школах значительно убавилось - "ученики массово болеют". Мамы и папы интересуются, не объявят ли в...

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