﻿ Поили и уговаривали переписать жилье. Как мошенники завладевали квартирами минчан. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Поили и уговаривали переписать жилье. Как мошенники завладевали квартирами минчан

07.02.2017 15:56 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В столице завершили расследование уголовного дела в отношении трех минчан, которые обвиняются в незаконном завладении квартирами. Для этого они покупали хозяевам алкоголь, уговаривали заключить фиктивный брак и переоформить жилплощадь. Об этом сообщает Следственный комитет.


Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

По версии следователей, 28-летний парень хотел быстро обогатиться. Для этого он еще с несколькими людьми начал подыскивать одиноких людей, имеющих в собственности квартиры в Минске.

Когда такие люди находились, под предлогом поиска комнаты для девушки, обвиняемые пытались установить доверительные отношения с хозяевами. Здесь в ход шел стандартный для подобных случаев набор средств: покупка алкоголя, погашение задолженности по коммунальным платежам, оказание помощи в приватизации квартиры. Затем хозяев квартир перевозили на съемное жилье, где уговаривали заключить фиктивные браки и переоформить квартиры.

В итоге, от действий преступной группы пострадали двое мужчин. Ущерб составил свыше 80 тысяч долларов. С целью его возмещения, следствием наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 120 тысяч долларов.

Кроме того, в ходе предварительного расследования установлено, что организатор группы также причастен к другим преступлениям в Минске. Например, к изготовлению подложных документов для получения денег в одном из банков столицы.

На основе собранных по уголовному делу доказательств, участникам группы предъявлено обвинение в совершении преступлений предусмотренных ч. 2 ст. 182 (похищение человека), ч. 1 ст. 183 (незаконное лишение свободы); ч. 4 ст. 209 УК РБ (мошенничество). Уголовное дело направлено в суд.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мошенники обманули как минимум двоих минчан и завладели их квартирами.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Беларусь и США намерены более интенсивно сотрудничать в борьбе с преступлениями в сфере IT
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика