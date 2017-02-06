В столице завершили расследование уголовного дела в отношении трех минчан, которые обвиняются в незаконном завладении квартирами. Для этого они покупали хозяевам алкоголь, уговаривали заключить фиктивный брак и переоформить жилплощадь. Об этом сообщает Следственный комитет.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

По версии следователей, 28-летний парень хотел быстро обогатиться. Для этого он еще с несколькими людьми начал подыскивать одиноких людей, имеющих в собственности квартиры в Минске.

Когда такие люди находились, под предлогом поиска комнаты для девушки, обвиняемые пытались установить доверительные отношения с хозяевами. Здесь в ход шел стандартный для подобных случаев набор средств: покупка алкоголя, погашение задолженности по коммунальным платежам, оказание помощи в приватизации квартиры. Затем хозяев квартир перевозили на съемное жилье, где уговаривали заключить фиктивные браки и переоформить квартиры.

В итоге, от действий преступной группы пострадали двое мужчин. Ущерб составил свыше 80 тысяч долларов. С целью его возмещения, следствием наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 120 тысяч долларов.

Кроме того, в ходе предварительного расследования установлено, что организатор группы также причастен к другим преступлениям в Минске. Например, к изготовлению подложных документов для получения денег в одном из банков столицы.

На основе собранных по уголовному делу доказательств, участникам группы предъявлено обвинение в совершении преступлений предусмотренных ч. 2 ст. 182 (похищение человека), ч. 1 ст. 183 (незаконное лишение свободы); ч. 4 ст. 209 УК РБ (мошенничество). Уголовное дело направлено в суд.