Новая линия сортировки отходов заработала в одном из объектов бывшего гарнизона, где в свое время хранилась военная техника. Мощность линии — 5 тысяч тонн в год. В день сюда будут приезжать 4−5 мусоровозов, а в переработку пойдет порядка 20 тонн бытового мусора, рассказывает газета «Дзянніца».





— Проект профинансировало государственное учреждение «Оператор вторичных материальных ресурсов». Вложения составляют около тысячи рублей, — рассказывает начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Д.Т. Мисюк. — Обслуживать линию будут восемь человек. Это работники РУП ЖКХ, которые высвобождены с других участков в ходе оптимизации и более рациональной организации труда.

Теперь на улице Авиаторов, где располагается производственная база коммунальной службы, рабочие МПМК-166 заканчивают накрывать возведенный каркасный навес.

— Оборудование, поступившее с гомельского завода «Коммунальник», мы монтировали своими силами. И, как показывают пуско-наладочные испытания, достаточно успешно, — констатирует начальник участка благоустройства и санитарной очистки Станислав Вороник.

Станислав Мечиславович показывает, как по транспортеру двигается требующий сортировки материал. В оборудованных кабинках у конвейера будут работать люди, отделяя бумагу, стекло, пластмассу…

Пресс с перфоратором и подающим контейнером прессует пэт-бутылки и бумагу в компактные тюки. Так банальный мусор превращается во вторичные сырьевые ресурсы, что само по себе большой плюс и для экономики, и для экологии.

Кстати, на территории района установлено 555 металлических контейнеров, 409 из которых предназначены для раздельного сбора твердых бытовых отходов. А в последнее время на площадках во дворах появились и аккуратные евроконтейнеры с надписями «стекло», «бумага», «пластмасса.