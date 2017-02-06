Зеленая карта Бреста разработана по проекту экологически привлекательного города «СимбиоСити», сообщила 7 февраля журналистам первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ия Малкина.





На карте обозначены так называемые «горячие точки» на территории города, где выявлены наиболее проблемные источники выбросов в атмосферу. Речь идет о промышленных объектах, местах концентрации транспорта.

«Теперь мы уже будем видеть, какие зоны подлежат наибольшему вниманию. Возможно, нужно будет перенести остановочные пункты, или изменить траекторию прокладки дороги — это уже будет реализовываться при подготовке программных документов, проектов конкретного строительства. В качестве пилота у нас стоит строительство парка 1000-летия города», — пояснила первый замминистра.

В скором времени зеленая карта Бреста может появиться на сайтах горисполкома и Минприроды. 7 февраля ее электронный вариант планируется презентовать на семинаре-тренинге, посвященном внедрению концепции «умного города» на примере шведской модели Symbio City.

Модель «Брест СимбиоСити» является одним из стратегических мероприятий в Национальном плане действий по развитию зеленой экономики в Беларуси до 2020 года. Для города в качестве приоритетов определены такие направления, как водоочистка, строительство велодорожек и развитие зеленого мобильного транспорта, энергетика, биологическое разнообразие.

«Учитывая, что все эти элементы плана достаточно трудоемкие, здесь необходимы усилия и бюджета непосредственно региона, и, возможно, международной технической помощи, каких-то кредитных ресурсов. На данном этапе вместе со шведскими экспертами мы хотим посмотреть на примере Бреста, какие у нас есть проблемные зоны, и поэтапно подступать к реализации этого проекта», — дополнила Ия Малкина.

Двухдневный семинар-тренинг организован Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды совместно с Брестским городским исполнительным комитетом, посольством Швеции в Беларуси и представительством Программы развития ООН в Беларуси. Во время семинара шведские эксперты, принимающие участие как в разработке самой модели Symbio City, так и в ее непосредственной реализации, представят опыт Швеции, а также на конкретных примерах продемонстрируют, как возможно адаптировать шведские подходы непосредственно к развитию города Бреста.