В начале января зоозащитники взбудоражились: в СМИ появилась информация, что части 3214 спецназа внутренних войск МВД разрешили отловить двух рысей в «Налибокском» заказнике. Возмущенные происходящим, сотрудники Центра этичного отношения к природе обратились с письмом данную войсковую часть. В ответе их заверили: «отлов рысей из естественной среды с целью помещения их в клетку производится не будет».



Рысь в Налибокской пуще. Фота: Вадзім Сідаровіч, TUT.BY

Напомним, рысь — это символ части 3214 спецназа. Пара хищников здесь жила с начала двухтысячных, их спецназовцам подарили российские военные. Однако после долгой болезни в начале 2016-го самец умер, а в сентябре не стало самки. Говорят, она сильно тосковала по другу, вот сердце и не выдержало.

В части же решили не отказываться от живых символов и отловить из естественной среды новую пару. С этим вопросом спецназовцы якобы обратились в Минлесхоз. Вот только у Минлесхоза нет полномочий, решать этот вопрос. Судьбу «краснокнижных животных» определяет Минприроды. Однако в министерстве сообщили: им никаких заявок на рысей не поступало.

Пока ведомства выясняли, как поступить, зоозащитники решили действовать.

— Мы писали, что рысь является символом спецназа внутренних войск МВД, голова этого животного изображена на шевроне бойцов спецназа. Данная нашивка выражает боевой дух, смелость и бесстрашие дикого животного, у которого есть право на естественную свободу, а не заточенного в клетку, — зачитывает обращение Людмила Логиновская. — Изъятие дикого животного… — это акт насилия над живым существом, никак не связанный с понятием чести, достоинства и благородства духа, которые должны воспитываться у сотрудников милицейской и военной службы.

В своем письме зоозащитники также просили, чтобы представители части официально заявили: клетка в войсковой части навсегда останется свободной.

В ответе Центру этичного отношения к природе командир войсковой части 3214 Андрей Дудкин указал: «…отлов рысей из естественной среды с целью помещения их в клетку производится не будет. В настоящее время командованием изучается вопрос о возможности приобретения рысей в одном из государственных зоопарков…».



Фото ответа в редакцию TUT.BY пристала Людмила Логиновская.