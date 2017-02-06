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Бойцы ответили зоозащитникам: рысей для спецназа не будут отлавливать в заказнике "Налибокский"
07.02.2017 16:05 — Новости Общества | Tut.by
В начале января зоозащитники взбудоражились: в СМИ появилась информация, что части 3214 спецназа внутренних войск МВД
Напомним, рысь — это символ части 3214 спецназа. Пара хищников здесь жила с начала двухтысячных, их спецназовцам подарили российские военные. Однако после долгой болезни в начале 2016-го самец умер, а в сентябре не стало самки. Говорят, она сильно тосковала по другу, вот сердце и не выдержало.
В части же решили не отказываться от живых символов и отловить из естественной среды новую пару. С этим вопросом спецназовцы якобы обратились в Минлесхоз. Вот только у Минлесхоза нет полномочий, решать этот вопрос. Судьбу «краснокнижных животных» определяет Минприроды. Однако в министерстве сообщили: им никаких заявок на рысей не поступало.
Пока ведомства выясняли, как поступить, зоозащитники решили действовать.
— Мы писали, что рысь является символом спецназа внутренних войск МВД, голова этого животного изображена на шевроне бойцов спецназа. Данная нашивка выражает боевой дух, смелость и бесстрашие дикого животного, у которого есть право на естественную свободу, а не заточенного в клетку, — зачитывает обращение Людмила Логиновская. — Изъятие дикого животного… — это акт насилия над живым существом, никак не связанный с понятием чести, достоинства и благородства духа, которые должны воспитываться у сотрудников милицейской и военной службы.
В своем письме зоозащитники также просили, чтобы представители части официально заявили: клетка в войсковой части навсегда останется свободной.
В ответе Центру этичного отношения к природе командир войсковой части 3214 Андрей Дудкин указал: «…отлов рысей из естественной среды с целью помещения их в клетку производится не будет. В настоящее время командованием изучается вопрос о возможности приобретения рысей в одном из государственных зоопарков…».
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В начале января зоозащитники взбудоражились: в СМИ появилась информация, что части 3214 спецназа внутренних войск МВД разрешили отловить двух рысей в "Налибокском"...
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