﻿ Оргкомитет Дня Воли не намерен отказываться от проведения шествия. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Оргкомитет Дня Воли не намерен отказываться от проведения шествия

07.02.2017 16:54 — Новости Общества | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Подчеркивалось, что акция пройдет в прежнем формате: сбор участников акции на площадке у здания Национальной академии наук и шествие по проспекту Независимости до парка Янки Купалы. Проводить митинг в этом году не планируется. Организаторы также будут предлагать руководству Мингорисполкома встретиться для обсуждения формата шествия. Первая заявка на проведение акции была передана в Мингорисполком 6 января. 7 февраля стало известно, что власти дали отрицательный ответ. В письме за подписью управделами горисполкома Анны Мательской отмечается, что в горисполком был подан лишь документ под названием "Обязательства по организации и проведению массового мероприятия (демонстрации)". Собственно заявки на проведение шествия подано не было, как это предусмотрено законом "О массовых мероприятиях". Кроме того, власти города усмотрели в действиях заявителей нарушение упомянутого закона, который гласит, что "организаторы массового мероприятия не имеют права объявлять в СМИ, сети интернет или других информационных сетях о дате, месте и времени его проведения, изготавливать и распространять с этой целью листовки, плакаты и другие материалы". На основании этого, сообщил Мингорисполком, "положительно решить рассматриваемый вопрос" о разрешении шествия в День Воли "не представляется возможным". В свою очередь заявители утверждают, что в Мингорисполком был передан весь пакет необходимых документов. "Мингорисполком, скорее всего, "потерял" документы специально. Эта ситуация могла произойти потому, что чиновники в последнее время избегают контактов с заявителями непосредственно и предлагают оставлять документы в общем ящике около входа" — так прокомментировал ситуацию председатель движения "За Свободу" Юрий Губаревич. В этом году в оргкомитет по проведению Дня Воли вошли представители Партии БНФ, движения "За Свободу", движения солидарности "Разам", оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" и Объединенной гражданской партии. День Воли ежегодно отмечается белорусской оппозицией, он приурочен к годовщине провозглашения Белорусской Народной Республики в 1918 году.
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подчеркивалось, что акция пройдет в прежнем формате: сбор участников акции на площадке у здания Национальной академии наук и шествие по проспекту Независимости до...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Белавиа" полетит в Брюссель и рассматривает направления на Нижний Новгород и Кишинев
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика