В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Оргкомитет Дня Воли не намерен отказываться от проведения шествия Подчеркивалось, что акция пройдет в прежнем формате: сбор участников акции на площадке у здания Национальной академии наук и шествие по проспекту Независимости до...

Подчеркивалось, что акция пройдет в прежнем формате: сбор участников акции на площадке у здания Национальной академии наук и шествие по проспекту Независимости до парка Янки Купалы. Проводить митинг в этом году не планируется. Организаторы также будут предлагать руководству Мингорисполкома встретиться для обсуждения формата шествия. Первая заявка на проведение акции была передана в Мингорисполком 6 января. 7 февраля стало известно, что власти дали отрицательный ответ. В письме за подписью управделами горисполкома Анны Мательской отмечается, что в горисполком был подан лишь документ под названием "Обязательства по организации и проведению массового мероприятия (демонстрации)". Собственно заявки на проведение шествия подано не было, как это предусмотрено законом "О массовых мероприятиях". Кроме того, власти города усмотрели в действиях заявителей нарушение упомянутого закона, который гласит, что "организаторы массового мероприятия не имеют права объявлять в СМИ, сети интернет или других информационных сетях о дате, месте и времени его проведения, изготавливать и распространять с этой целью листовки, плакаты и другие материалы". На основании этого, сообщил Мингорисполком, "положительно решить рассматриваемый вопрос" о разрешении шествия в День Воли "не представляется возможным". В свою очередь заявители утверждают, что в Мингорисполком был передан весь пакет необходимых документов. "Мингорисполком, скорее всего, "потерял" документы специально. Эта ситуация могла произойти потому, что чиновники в последнее время избегают контактов с заявителями непосредственно и предлагают оставлять документы в общем ящике около входа" — так прокомментировал ситуацию председатель движения "За Свободу" Юрий Губаревич. В этом году в оргкомитет по проведению Дня Воли вошли представители Партии БНФ, движения "За Свободу", движения солидарности "Разам", оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" и Объединенной гражданской партии. День Воли ежегодно отмечается белорусской оппозицией, он приурочен к годовщине провозглашения Белорусской Народной Республики в 1918 году.