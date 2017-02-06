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МВД организует крупную международную конференцию по случаю 100-летия белорусской милиции

07.02.2017 16:38 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 7 февраля. В Минске в Академии МВД 10 февраля состоится Международная научно-практическая конференция "Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов", приуроченная к 100-летию белорусской милиции и посвященная Году науки в Беларуси.

Как сообщили в МВД, в пленарном заседании и секциях научного форума примут участие, в том числе и заочно, представители более 80 организаций из 20 ведомств Беларуси: руководящий состав и сотрудники Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, Конституционного суда, Комитета государственной безопасности Государственного комитета судебных экспертиз, Оперативно-аналитического центра при президенте, Национального центра законодательства и правовых исследований. В форуме также будут участвовать представители Федеральной службы исполнения наказаний России, ведущие педагоги и ученые вузов и научных организаций Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Латвии, Молдовы, России, Сербии, Хорватии, Узбекистана и Украины. В числе участников конференции 28 докторов и 218 кандидатов наук.

На обсуждение вынесены уголовно-правовые и уголовно-процессуальные аспекты деятельности правоохранительных органов, криминологические и криминалистические проблемы борьбы с преступностью, актуальные вопросы функционирования уголовно-исполнительной системы, а также особенности международного, конституционного, гражданского и других отраслей права.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 7 февраля. В Минске в Академии МВД 10 февраля состоится Международная научно-практическая конференция "Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров...

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