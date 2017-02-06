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Фотофакт: в центре Минска сел военный вертолет

07.02.2017 16:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 фев – Sputnik. Военные медики совместно с ВВС Беларуси провели в столице совместную тренировку – в парке Победы сел военный вертолет, сообщила телекомпания ВоенТВ.

Согласно легенде, вертолет доставил в Минск пострадавшего человека, получившего огнестрельное ранение. Сообщается, что военная машина успешно приземлилась в парке Победы, на земле ее встречал автомобиль реанимации со специалистами медотряда специального назначения армии Беларуси.

По данным телеканала, условного пострадавшего бригада успешно доставила в Главный военный клинический медицинский центр ВС.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские военные провели в Минске учения по доставке условно раненого человека в Главный военный клинический медицинский центр ВС.

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