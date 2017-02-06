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"Белавиа" полетит в Брюссель и рассматривает направления на Нижний Новгород и Кишинев
07.02.2017 16:40 — Новости Общества | Tut.by
В этом году «Белавиа» начнет полеты в Брюссель — первый рейс запланирован на 27 апреля. Руководство авиакомпании рассказало TUT.BY, какие еще рейсы могут появиться.
Точно — Брюссель. Полеты из Минска в аэропорт лоукостов
«Белавиа» в этом году откроет рейс в Брюссель (Бельгия) и Ереван (Армения).
Первый рейс в Брюссель состоится уже 27 апреля.
— По Брюсселю будем летать в тот аэропорт, куда летают лоукосты — Шарлеруа, — рассказал замгендиректора авиакомпании Игорь Чергинец. — Добились в этом аэропорту приятных для авиакомпании цен на услуги. А раз ниже аэропортовые сборы — то и цены удалось установить более низкие. Конечно, не такие низкие, как у лоукостов, но мы ведь и предоставляем больше услуг на борту, чем лоукост-компания. Если сравнить полет в Брюссель с другими нашими рейсами, которые мы выполняем в тот регион — цена на этот перелет будет дешевле.
Может быть — Нижний Новгород и Кишинев
Гендиректор авиакомпании Анатолий Гусаров добавил, что «Белавиа» думает и о полетах в Нижний Новгород (Россия) и Кишинев (Молдова). Пока возможность полетов в эти города — на стадии рассмотрения.
Расширение сети полетов зависит и от того, будет ли дальше расти флот. Анатолий Гусаров объясняет, что существующие самолеты «расписаны».
— Если сумеем сейчас приобрести еще два самолета Embraer 195 в лизинг — то сможем более активно смотреть по Кишиневу и Нижнему Новгороду. Если не сможем взять самолеты — то больше в этом году не сможем расширяться, — отмечает гендиректор авиакомпании.
Украинское направление по-прежнему интересно
На прошлой неделе появилась информация, что аэропорт города Херсона (Украина) приглашает «Белавиа» летать к ним. Пока мнение белорусов по этому предложению сдержанное.
— Да, мы получили приглашение от аэропорта и, возможно, съездим, посмотрим. Но пока не знаем: если этот рейс и будет, то только летом — за арбузами и к морю, — объясняет Анатолий Гусаров. — Пока мы не оценивали в прикладном плане, какой может быть спрос на рейсы в Херсон.
Гендиректор авиакомпании добавил, что белорусам очень интересны полеты в Днепр (Украина).
— Но сейчас у нас украинская авиакомпания «Моторсич» летает из Минска в Запорожье, а это почти один регион. Мы с ними очень тесно сотрудничаем, это рейс совместной эксплуатации. Не видим необходимости конкурировать с ними. К тому же география полетов между Минском и Украиной сегодня уже достаточно широкая.
«Белавиа» не отрицает, что в последние годы среди пассажиров авиакомпании немало тех, кто следует транзитом между Украиной и Россией. По оценкам отраслевого агентства «Авиапорт», из тех пассажиров, которые перемещаются между аэропортами России и Украины, около 80% следуют через Минск.
За год билеты подешевели на 10%
В прошлом году «Белавиа» перевезла 2 488 078 пассажиров, в 2015 году — 2 088 985. Последовательный рост авиаперевозчик наблюдает с 2012 года.
Анатолий Гусаров добавляет, что авиакомпания будет снижать цены на авиабилеты. По его словам, за прошлый год «Белавиа» удалось сделать билеты более дешевыми — в среднем на 10%.
Громкой была акция, которую авиакомпания
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В этом году "Белавиа" начнет полеты в Брюссель - первый рейс запланирован на 27 апреля. Руководство авиакомпании рассказало TUT.BY, какие еще рейсы могут появиться.
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