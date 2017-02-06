В этом году «Белавиа» начнет полеты в Брюссель — первый рейс запланирован на 27 апреля. Руководство авиакомпании рассказало TUT.BY, какие еще рейсы могут появиться.





Точно — Брюссель. Полеты из Минска в аэропорт лоукостов

«Белавиа» в этом году откроет рейс в Брюссель (Бельгия) и Ереван (Армения).

Первый рейс в Брюссель состоится уже 27 апреля.

— По Брюсселю будем летать в тот аэропорт, куда летают лоукосты — Шарлеруа, — рассказал замгендиректора авиакомпании Игорь Чергинец. — Добились в этом аэропорту приятных для авиакомпании цен на услуги. А раз ниже аэропортовые сборы — то и цены удалось установить более низкие. Конечно, не такие низкие, как у лоукостов, но мы ведь и предоставляем больше услуг на борту, чем лоукост-компания. Если сравнить полет в Брюссель с другими нашими рейсами, которые мы выполняем в тот регион — цена на этот перелет будет дешевле.

Стоимость билетов в аэропорт Брюссель-Шарлеруа (аэропорт находится в 46 километрах от центра Брюсселя) в одну сторону составит от 89 евро, включая таксы и сборы, и от 175 евро — туда-обратно. Рейсы будут выполняться три раза в неделю.

Может быть — Нижний Новгород и Кишинев

Гендиректор авиакомпании Анатолий Гусаров добавил, что «Белавиа» думает и о полетах в Нижний Новгород (Россия) и Кишинев (Молдова). Пока возможность полетов в эти города — на стадии рассмотрения.

Расширение сети полетов зависит и от того, будет ли дальше расти флот. Анатолий Гусаров объясняет, что существующие самолеты «расписаны».

— Если сумеем сейчас приобрести еще два самолета Embraer 195 в лизинг — то сможем более активно смотреть по Кишиневу и Нижнему Новгороду. Если не сможем взять самолеты — то больше в этом году не сможем расширяться, — отмечает гендиректор авиакомпании.





Украинское направление по-прежнему интересно

На прошлой неделе появилась информация, что аэропорт города Херсона (Украина) приглашает «Белавиа» летать к ним. Пока мнение белорусов по этому предложению сдержанное.

— Да, мы получили приглашение от аэропорта и, возможно, съездим, посмотрим. Но пока не знаем: если этот рейс и будет, то только летом — за арбузами и к морю, — объясняет Анатолий Гусаров. — Пока мы не оценивали в прикладном плане, какой может быть спрос на рейсы в Херсон.

Гендиректор авиакомпании добавил, что белорусам очень интересны полеты в Днепр (Украина).

— Но сейчас у нас украинская авиакомпания «Моторсич» летает из Минска в Запорожье, а это почти один регион. Мы с ними очень тесно сотрудничаем, это рейс совместной эксплуатации. Не видим необходимости конкурировать с ними. К тому же география полетов между Минском и Украиной сегодня уже достаточно широкая.

«Белавиа» не отрицает, что в последние годы среди пассажиров авиакомпании немало тех, кто следует транзитом между Украиной и Россией. По оценкам отраслевого агентства «Авиапорт», из тех пассажиров, которые перемещаются между аэропортами России и Украины, около 80% следуют через Минск.

За год билеты подешевели на 10%

В прошлом году «Белавиа» перевезла 2 488 078 пассажиров, в 2015 году — 2 088 985. Последовательный рост авиаперевозчик наблюдает с 2012 года.

Анатолий Гусаров добавляет, что авиакомпания будет снижать цены на авиабилеты. По его словам, за прошлый год «Белавиа» удалось сделать билеты более дешевыми — в среднем на 10%.

Громкой была акция, которую авиакомпания проводила в марте , к своему юбилею. Тогда за два дня было продано в интернете 50 тысяч билетов по льготному тарифу. Обычно продажи авиакомпании на сайте — 18 тысяч билетов в месяц.