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Дрифтеру с площади Победы дали три года
07.02.2017 17:20 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 фев — Sputnik. Суд Партизанского района города Минска приговорил местного жителя, устроившего пьяный дрифт на площади Победы в центре белорусской столицы, к трем годам лишения свободы, сообщили в суде.
Ранее государственный обвинитель во время судебных прений запросил для обвиняемого три года лишения свободы в колонии общего режима. По словам прокурора, минчанин осознавал значение своих действий на территории памятника. Проведенная экспертиза доказала, что 27-летний минчанин был вменяемым на момент совершения преступления.
Суд признал дрифтера виновным ч.2 ст.346 УК (надругательство над историко-культурными ценностями) и приговорил его к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Мужчина был заключен под стражу в зале суда.
Приговор может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке в Минском городском суде в течение десяти суток.
Ранее сообщалось, что свою вину в совершении преступления по ч.1 ст.339 УК (хулиганство) обвиняемый признал частично. По его словам, на момент совершения преступления он не находился в состоянии алкогольного опьянения. Вину по ч.2 ст.346 УК минчанин не признал.
Инцидент произошел в конце ноября:
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В последнем слове "гонщик" попросил суд не лишать его свободы и сказал, что раскаивается в совершении преступления.
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