МИНСК, 7 фев — Sputnik. Суд Партизанского района города Минска приговорил местного жителя, устроившего пьяный дрифт на площади Победы в центре белорусской столицы, к трем годам лишения свободы, сообщили в суде.

Ранее государственный обвинитель во время судебных прений запросил для обвиняемого три года лишения свободы в колонии общего режима. По словам прокурора, минчанин осознавал значение своих действий на территории памятника. Проведенная экспертиза доказала, что 27-летний минчанин был вменяемым на момент совершения преступления.

Суд признал дрифтера виновным ч.2 ст.346 УК (надругательство над историко-культурными ценностями) и приговорил его к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Мужчина был заключен под стражу в зале суда.

Приговор может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке в Минском городском суде в течение десяти суток.

Ранее сообщалось, что свою вину в совершении преступления по ч.1 ст.339 УК (хулиганство) обвиняемый признал частично. По его словам, на момент совершения преступления он не находился в состоянии алкогольного опьянения. Вину по ч.2 ст.346 УК минчанин не признал.

Инцидент произошел в конце ноября: ночью 27-летний житель столицы въехал на территорию у монумента Победы и специально в управляемом заносе проехал на машине три круга по площади . Нарушителя заметили сотрудники милиции, однако, чтобы избежать наказания, "гонщик" попытался скрыться. В отношении него было составлено шесть административных протоколов, общая сумма штрафа составила 630 рублей . Кроме того, минчанин был лишен права управления транспортным средством на срок 18 месяцев.