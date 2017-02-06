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Дрифтеру с площади Победы дали три года

07.02.2017 17:20 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 фев — Sputnik. Суд Партизанского района города Минска приговорил местного жителя, устроившего пьяный дрифт на площади Победы в центре белорусской столицы, к трем годам лишения свободы, сообщили в суде. 

Ранее государственный обвинитель во время судебных прений запросил для обвиняемого три года лишения свободы в колонии общего режима. По словам прокурора, минчанин осознавал значение своих действий на территории памятника. Проведенная экспертиза доказала, что 27-летний минчанин был вменяемым на момент совершения преступления. 

Суд признал дрифтера виновным ч.2 ст.346 УК (надругательство над историко-культурными ценностями) и приговорил его к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Мужчина был заключен под стражу в зале суда.

Приговор может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке в Минском городском суде в течение десяти суток.  

Ранее сообщалось, что свою вину в совершении преступления по ч.1 ст.339 УК (хулиганство) обвиняемый признал частично. По его словам, на момент совершения преступления он не находился в состоянии алкогольного опьянения. Вину по ч.2 ст.346 УК  минчанин не признал.

Инцидент произошел в конце ноября: ночью 27-летний житель столицы въехал на территорию у монумента Победы и специально  в управляемом заносе проехал на машине три круга по площади. Нарушителя заметили сотрудники милиции, однако, чтобы избежать наказания, "гонщик" попытался скрыться. В отношении него было составлено шесть административных протоколов, общая сумма штрафа составила 630 рублей. Кроме того, минчанин был лишен права управления транспортным средством на срок 18 месяцев.

 
Теги: Минск
 
 
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В последнем слове "гонщик" попросил суд не лишать его свободы и сказал, что раскаивается в совершении преступления.

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