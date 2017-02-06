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Минчанин, дрифтовавший возле монумента Победы, приговорен к трем годам лишения свободы
07.02.2017 17:35 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 7 февраля. Суд Партизанского района Минска 7 февраля приговорил минчанина Кирилла Филипчика, дрифтовавшего возле монумента Победы, по совокупности совершенных преступлений к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Он заключен под стражу в зале суда, сообщили БелаПАН в районом суде.
Такое же наказание обвиняемому предлагал государственный обвинитель.
Филипчик обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 339 (хулиганство) и ч. 2 ст. 346 (надругательство над особо ценной материальной историко-культурной ценностью) УК.
Свою вину в совершении хулиганства Филипчик признал частично. Не признал нахождение в момент совершения преступления в состоянии алкогольного опьянения. По ст. 346 УК обвиняемый вину не признал. При этом извинился перед ветеранами, а в последнем слове попросил не лишать его свободы. Защита Филипчика просила суд оправдать его.
Филипчик обвиняется в том, что с 1.30 по 1.50 29 ноября прошлого года, "будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь на территории монумента Победы, из хулиганских побуждений, выражая явное неуважение к обществу и с исключительным цинизмом, управляя автомобилем Mercedes-Benz S300, осуществил заезд на территорию памятника защитникам Отечества — монумента Победы, заведомо не предназначенную для движения транспортных средств, после чего целенаправленно ввел вышеуказанный автомобиль в управляемый занос, проехав на нем по территории монумента Победы не менее трех кругов вокруг своей оси (дрифтовал)".
Застигнутый в момент совершения этих действий сотрудниками органов внутренних дел, на требования о прекращении противоправных действий он не реагировал, демонстративно неоднократно нарушил обязательные для исполнения правила дорожного движения, после чего скрылся.
По линии милиции в отношении водителя было составлено шесть административных протоколов: по чч. 1, 6 и 10 ст. 18.14 (невыполнение требований сигналов регулирования дорожного движения, нарушение правил перевозки пассажиров или других правил дорожного движения), ч. 4 ст. 18.36 (нарушение порядка пользования автомобильными дорогами общего пользования), ч. 1 ст. 18.21 (невыполнение требования об остановке транспортного средства), ч. 1 ст. 18.22 (нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства, а также иных правил дорожного движения) КоАП. Общая сумма штрафа — 630 рублей. Правонарушитель также лишен права управления транспортным средством на 18 месяцев.
В отношении человека, который снимал дрифт на видео, составлены протоколы по ч. 1 ст. 18.23 КоАП. Ему предстоит выплатить штраф в шесть базовых величин.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 7 февраля. Суд Партизанского района Минска 7 февраля приговорил минчанина Кирилла Филипчика, дрифтовавшего возле монумента Победы, по совокупности...
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