В начале января «Белавиа» выполнила необычный для белорусской авиакомпании рейс — летала в Намибию. TUT.BY рассказали о подробностях чартерного рейса.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Самолет «Белавиа» летал из Минска в Намибию в начале этого года, 9 января. Boeing 737−800 делал промежуточные посадки в Ларнаке (Кипр) и Найроби (Кения).

— Есть английская компания, которая занимается глобальными перевозками моряков, которые работают в разных концах света вахтовым методом. Мы перевозили для этой компании 175 моряков. Насколько я знаю, это экипажи для четырех кораблей, — рассказал замгендиректора авиакомпании Игорь Чергинец. — Сначала регулярными рейсами «Белавиа» привезла их в Минск — из России, Украины, — разных регионов. Потом посадили на самолет здесь и перевезли по маршруту в Намибию.

По словам Чергинца, рейс длился 25 часов, со сменой экипажа на Кипре.

— Для нас такой продолжительный рейс, наверное, рекорд. Непросто пришлось пилотам, бортпроводникам. Получили благодарность от английской компании, ждем следующих заказов.

Уолфиш-Бей — город на юго-западном побережье Африки, главный порт Намибии.