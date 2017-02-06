Правоохранители Центрального района столицы разыскивают мужчину, который подозревается в краже рюкзака прямо из церкви. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.

В милицию обратился молодой человек и рассказал, что во время посещения им одной из столичных церквей у него был похищен рюкзак с личными вещами. Камеры видеонаблюдения зафиксировали мужчину, который зашел в церковь, а через некоторое время вышел с рюкзаком парня на плече.

Приметы разыскиваемого мужчины: на вид 40−45 лет, худощавого телосложения, рост 175−180 см, волосы темные. Был одет в темную куртку с капюшоном, темную вязаную шапку и синие джинсы.





Если вы узнали мужчину справа на фото, правоохранители просят обращаться в Центральное РУВД столицы по телефонам 8−029−604−08−10 (Александр Андреевич) или 8−017−288−02−02. Конфиденциальность гарантируется.