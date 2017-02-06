Чтобы разобраться в том, что изменилось с появлением погранзоны между Россией и Беларусью , журналисты TUT.BY отправились в Смоленск — первыми получить пропуск в российские приграничные деревни. Заполнили анкеты, оставили паспортные данные — однако спустя полдня получили ответ: езжайте без пропуска.





Несколько часов до появления погранзоны: «Мы в Россию не ездим, что там делать?»

— Адкуль мы што ведаем? Гэта ж вам у Мінску відней, а мы тут у глушы сядзім, — говорит жительница деревни Застенки, куда мы приехали вечером 6 февраля, за несколько часов до вступления в силу нашумевшего приказа ФСБ России. Когда 1 февраля появилась информация о новых правилах въезда в приграничную зону РФ, российская сторона подробных комментариев не давала. До последнего оставалось непонятным: где получать этот пропуск в приграничную зону, которая появится с 7 февраля? Касается ли закон белорусов? А самих россиян?

Деревня Застенки находится всего в двух километрах от белорусско-российской границы. Здесь о нововведениях, конечно, слышали, но подробностей не знает никто.

— Сын чытау у інтэрнэце, па тэлевізару нешта такое казалі, — рассказывают TUT.BY местные жители.

Деревенских никто не собирал, объявление, как это обычно принято, на дверь магазина не вешали. Застенки — небольшая деревня, большинство жителей — пенсионеры. Это раньше они садились на электричку и ехали в соседнюю деревню продавать овощи, молоко.

— Гэта ужо пройдзены этап. Мы у Расію не ездзім, што там рабіць? І дзе узяць грошы? — рассказывает женщина возле сельского совета.





Как доказательство этого — не расчищеная от снега проселочная дорога, которая связывает Застенки и Российскую Федерацию. Единственное, что волнует местных жителей: как теперь ходить в лес по грибы и ягоды, если случайно забредут на российскую сторону.

— Колькі тут жывем, ніколі не было ніякіх стаубоу, хадзі сабе спакойна і усе, — вспоминают в Застенках.

— Кажуць, што цяпер будуць праблемы у райпо. Як цяпер завозіць прадукты у расійскія вёск і без пропуску? — встревает в разговор мимо проходящая женщина.

Самый ближайший райцентр от белорусско-российской границы — Дубровно. Именно отсюда автолавки местного райпо ездили когда-то в российские приграничные деревни. Но сейчас они работают только с Красным.

— Буквально сегодня завозили туда наши белорусские порошки, косметику, белье. Товар прошел без проблем, потому что Красное не приграничная зона, — объясняют TUT.BY в Дубровенском райпо. — А продукты: молоко там, мясо, давно не поставляем, запрещено.





Тем не менее, в приграничных российских деревнях можно найти белорусскую колбасу, сметану.

— Их завозят серые предприниматели, неофициально и без всяких документов. И вряд ли они будут пропуска получать, — предполагают частники из Дубровно.

Казино на границе: «Наших клиентов это не коснется»

На небольшой железнодорожной станции Осиновка вечером 6 февраля в зале ожидания — никого. Кассир уверяет: они как работали, так и будут.

— Все в штатном режиме. Для пассажиров железной дороги ничего не меняется. Правила для тех, кто передвигается на авто.

Почти возле границы замечаем казино, на парковке машины с российскими номерами.

— На наших клиентах это вообще не отразится, — улыбается администратор.

Действительно, клиенты здесь, в основном, россияне. Они как ездили в Беларусь, так и будут. Им не нужно получать специальное разрешение, чтобы попасть в белорусскую деревню, магазин или казино, расположенные недалеко от границы.

«Если захотите свернуть, нужен пропуск»

Можно сказать, что за несколько часов до появления погранзоны с российской стороны, подробности знал только российский пограничник.





— Еще несколько часов вы спокойно можете ехать по трассе, сворачивать в любую деревню, — ответил он, проверяя наши паспорта на трассе М1 при въезде в Россию. — Но с завтрашнего дня в районе 5 километров вводится приграничная зона. Без пропуска для посещения определенного населенного пункта, вы обязаны ехать по прямой. Даже если захотите свернуть. Это касается и белорусов, и россиян.

— И где можно получить этот пропуск? — уточняем у пограничника.

— В Смоленске на улице Попова 17а.

По его словам получалось, что если белорус из древни Застенки хочет приехать к родным в гости, которые живут в российской приграничной деревне Буда, он сначала должен поехать в Смоленск (а это более 50 километров!), получить пропуск и только после этого ехать в гости.

Несколько часов после появления погранзоны: «Ответ получите в течение месяца»

На улицу Попова, 17 в Смоленске — здесь находится здание пограничного управления ФСБ по Смоленской области — мы приехали в 9.30 уже 7 февраля. У дежурного узнаем, как правильно оформить пропуск, чтобы, не нарушая закон, который заработал ночью, проехать в российское приграничье.





— Вы первые, — улыбаются пограничники. — Пока только все звонят, но ожидаем, что к обеду появятся люди.

В холле пустынно. Из папки пограничник достает бланки заявлений на получение пропуска. В нем нужно указать ФИО, номер паспорта, место учебы-работы, телефоны, населенный пункт, который собираетесь посетить, а также марку и регистрационный номер автомобиля.

— Пропуск выдается на год. Заполняйте, ответ получите в течение месяца, — уточняют в пограничном управлении.





— Так долго?

— Это не быстрая процедура. Уточнить о готовности можно по телефону. В ближайшие дни на сайте ФСБ появятся бланки заявлений, чтобы человек заранее мог его заполнить. Правда, по электронной почте выслать не получится, такие письма не рассматриваются в связи с тем, что электронные подписи у нас недействительны. Человеку не обязательно каждый раз приезжать в Смоленск, чтобы оставить заявление. Заполненный бланк можно оставить в Рудне, это ближе к границе, они передадут нам, но за самим пропуском придется уже ехать в Смоленск.

На остальных пунктах пропуска, в направлении Брянска и Питера, как объяснили пограничники, заявление можно будет написать прямо на границе. Но ответа все-таки нужно будет подождать — сразу пропуск не выдадут.





Представители пограничного управления ФСБ России объясняют: до сентября 2017 года они будут проводить разъяснительную работу. К примеру, если задержат в приграничной зоне человека без пропуска, дадут предупреждение и отпустят. Но с сентября за такое нарушение уже введут штрафы, их размеры обещают уточнить позже.

— Планируется, что в ближайшие дни вышестоящее начальство даст подробные комментарии по этому указу. Здесь много тонкостей и нюансов, касающихся россиян и белорусов. Все-таки, мы в Союзном государстве, — говорит российская сторона.

Нам же как жителям союзного государства удается уговорить пограничников рассмотреть наши документы побыстрее — договариваемся созвониться после обеда, чтобы узнать, готовы ли наши пропуска.

«До нового распоряжения» езжайте без пропуска

Тем временем на российско-белорусской границе нет никаких щитов или столбиков, говорящих о том, что машина въезжает в приграничную зону. Авто пересекают границу, за которой появилась погранзона, точно так же, как и вчера.

Спустя несколько часов звоним узнать, выдали ли нам пропуск.





— Поступило распоряжение пускать в приграничную зону без пропусков — и белорусов, и россиян, — неожиданно сообщают TUT.BY.

— И как долго можно будет обходиться без пропусков?

— Пока не поступит новое распоряжение, возможно, в течение полугода.

С 7 февраля, по данным пограничников, въезжать в погранзону по пропускам должны только граждане третьих стран.