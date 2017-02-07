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Грани сотрудничества

07.02.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Вчера начальник Военной академии Республики Беларусь генерал-майор Виктор Лисовский посетил Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям, где подписал соглашение о сотрудничестве между Университетом гражданской защиты МЧС Беларуси и Военной академией Республики Беларусь.

Генерал-майор Виктор Лисовский ознакомился с материально-технической базой университета, пообщался с преподавателями, посетил учебные аудитории и информационный библиотечный центр. Итогом визита стало соглашение о взаимном сотрудничестве. Его цель — развитие двустороннего сотрудничества по совершенствованию системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, научно-педагогических и научных работников высшей квалификации.

Стороны договорились о регулярном обмене опытом, организации совместных обучающих семинаров и конференций. Это не только позволит установить дружественные связи, но и поспособствует эффективному взаимодействию и развитию двусторонних отношений между учреждениями образования.

Соб. инф.

 
 
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Вчера начальник Военной академии Республики Беларусь генерал-майор Виктор Лисовский посетил Университет...

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