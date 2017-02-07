Вчера в рамках проводимой комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил Республики Беларусь личный состав отдельного гвардейского парашютно-десантного батальона 103‑й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады получил приказ на выдвижение в указанный район для последующего выполнения учебно-боевых задач. В кратчайшие сроки десантники подготовили к многокилометровому маршу вооружение, военную и специальную технику. Глубокой ночью бронетранспортеры и грузовики в сопровождении экипажей ВАИ покинули военный городок и направились по маршруту.



— Безусловно, осуществление марша в составе большой колонны боевой и другой военной техники — задача нелегкая, особенно если он проходит в условиях крайне низких температур и в ночное время суток, — подчеркнул командир батальона гвардии подполковник Евгений Ярцев. — ВВСТ были качественно подготовлены благодаря старанию военнослужащих наших подразделений под чутким руководством своих командиров и моего заместителя по вооружению — начальника технической части гвардии капитана Александра Батуры.

В бригаде уверены, что при выполнении учебно-боевых задач в непростых погодных условиях немаловажен настрой личного состава. Здесь стоит отметить работу заместителя командира батальона по идеологической работе гвардии капитана Евгения Севостьянова.

— Особое внимание при морально-психологической подготовке личного состава мы уделили водителям БТР‑80 и другой колесной техники, — рассказал офицер. — Также обратили внимание командиров подразделений на недопущение случаев обморожения военнослужащих.

Успешно совершив марш, гвардейцы приступили к оборудованию района сосредоточения.

Капитан Александр Кибик, «Ваяр», фото автора