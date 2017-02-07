В соединениях и воинских частях Вооруженных Сил Республики Беларусь в рамках комплексной проверки боевой готовности продолжается призыв военнообязанных. Главная цель проводимых мероприятий — восстановление полученных ранее знаний и армейских навыков по своим военно-учетным специальностям.

С начала февраля начался прием призванных из запаса военнообязанных из военных комиссариатов Минска и Могилева, а также Минской и Могилевской областей в 72‑м гвардейском Объединенном учебном центре. Он осуществлялся в 72 ОУЦ и вчера.



— Планируется призыв более тысячи военнообязанных, — рассказал начальник пункта приема личного состава гвардии подполковник Пётр Чернобай.

После полного формирования подразделений и выдачи им имущества представители учебного центра сопроводили личный состав по своим подразделениям.

Военнообязанные в разговоре поделились тем, что к призыву они отнеслись с полной ответственностью. Все запасники понимают, что восстановить некогда приобретенные навыки — обязанность каждого из них.

— В свое время я окончил Свердловское высшее военно-политическое танко-артиллерийское училище, — рассказал подполковник запаса Василий Красников. — После его окончания в 1987 году был направлен для дальнейшего прохождения службы в ГСВГ. С тех пор прошло уже много лет — естественно, многие навыки были утеряны. Армия не стоит на месте, меняются технологии, вооружение. Нам необходимо не только освежить те знания, которые мы получали десятки лет назад, но и освоить новое.

Капитан Кирилл Франскевич, «Ваяр», фото автора