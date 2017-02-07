Военно-медицинский факультет в учреждении образования «Белорусский государственный медицинский университет» (БГМУ) по праву считается самым престижным военным вузом нашей страны. Это единственное в своем роде не только в Беларуси, но и за ее пределами учебное заведение, готовящее высококвалифицированных кадровых офицеров медицинской службы. Конкурс среди абитуриентов, желающих носить шеврон альма-матер эскулапов в погонах, за все время ее существования никогда не был меньше трех человек на место. Растет год от года и проходной балл. Например, в 2016 году он равнялся 295. И это далеко не предел, ведь большинство кандидатов в курсанты-медики имеют в своем арсенале свыше 300 баллов.



Остепененность профессорско-преподавательского состава военмеда составляет почти 60 %, что соответствует уровню университета. Ежегодно выходят учебные пособия, рекомендации и другие научные труды, пользующиеся огромной популярностью как у военных, так и гражданских медиков. Плюс к этому рационализаторская и изобретательская работа… А еще тысячи пациентов, которые благодаря стараниям сотрудников клинических кафедр — военно-полевой хирургии и военно-полевой терапии — обретают радость жизни.

В смотре-конкурсе на звание лучшего военного факультета в учреждениях высшего образования военно-медицинский факультет в БГМУ восемь (!) раз поднимался на высшую ступень пьедестала почета и дважды становился его серебряным призером.

…Прошлый год был напряженным для альма-матер эскулапов в погонах. Военно-медицинский факультет в составе Белорусского государственного медицинского университета прошел очередную государственную аккредитацию. И надо сказать, сделал это блестяще, еще раз доказав свою конкурентоспособность.



«Залог успеха — напряженная работа»

— В 2016 году, впрочем, как и в предыдущие годы, мы напряженно работали, чтобы подтвердить, что военно-медицинский факультет в Белорусском государственном медицинском университете является образовательным и научным центром военной медицины Вооруженных Сил Республики Беларусь, — отметил начальник факультета доктор медицинских наук, профессор полковник медицинской службы Василий Богдан. — В нашем учебном заведении сформирована стройная система непрерывного военного медицинского образования, обеспечивающая качественную подготовку военных медицинских кадров для эффективного выполнения ими задач по предназначению в ходе дальнейшего прохождения военной службы.

После получения диплома врача выпускники факультета проходят годичную интернатуру на базе 432‑го Главного военного клинического медицинского центра. Это время они посвящают овладению профессиональными навыками, выполняя функции врача-специалиста под руководством своих кураторов.

На военно-медицинском факультете также проводится обучение в клинической ординатуре, осуществляется переподготовка и повышение квалификации военных медицинских кадров как с высшим образованием, так и со средним специальным.

Еще одно из направлений деятельности факультета — подготовка кадров высшей научной квалификации, эффективность которой достигает 100 %. Следует сказать, что практически все выпускники адъюнктуры, которая функционирует в альма-матер военных врачей, защищают диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук.

В минувшем году успешно прошли этап предварительной экспертизы четыре диссертации — три кандидатские и одна докторская. В середине декабря была успешно защищена диссертационная работа выпускника адъюнктуры 2016 года майора медицинской службы Алексея Жидкова. А в скором времени должны выйти на защиту и три других претендента на ученые степени. Кстати, не так давно состоялось утверждение шести новых тем кандидатских и одной докторской диссертаций.

Важным событием для профессорско-преподавательского состава факультета стал и выход книги «Военно-медицинская подготовка». Это первое подобное издание в истории независимой Беларуси. Оно утверждено Министерством обороны в качестве учебного пособия для всех категорий военнослужащих. В нем в лаконичной форме обобщен современный опыт военной медицины. Данная книга востребована у медиков в погонах и уже получила немало положительных отзывов.

Прошлой осенью на оперативном сборе командного состава Вооруженных Сил сотрудники факультета представляли учебную точку по военно-медицинской подготовке. Во время этих занятий использовалась методика оказания первой помощи, в том числе изложенная в учебном пособии «Военно-медицинская подготовка». По высказываниям участников мероприятия, оно было проведено на очень высоком уровне.

Кроме того, в альма-матер военных врачей проводятся научные исследования, имеющие прикладную направленность. Один из примеров — в рамках плана научно-исследовательской работы, утвержденного начальником военно-медицинского управления Министерства обороны, сотрудники кафедры организации медицинского обеспечения войск и экстремальной медицины разработали турникет для временной остановки наружного кровотечения. Его опытный образец был изготовлен на белорусском предприятии ОАО «Лента» и прошел государственную экспертизу в качестве изделия медицинского назначения. Характеристики турникета не уступают характеристикам зарубежных аналогов.