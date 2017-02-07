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Особенности подлёдной «рыбалки» (Видео)

07.02.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Температура воздуха минус семь градусов по Цельсию, температура воды три градуса выше нуля. На улице лежит снег, ледяной ветер у водоема пронизывает насквозь. Впрочем, и такие погодные условия — не помеха для участников сбора по подготовке водолазов, который в эти дни проходит на базе 188‑й гвардейской инженерной бригады.

…В небольшом озере на территории бригады прорублены три майны (полыньи). На пирсе в ожидании подледных спусков бойцы подготавливают трехцилиндровые водолазные помпы и снаряжение УВС‑50, так называемые трехболтовки.


Рядовой Николай Василевич проводит рабочую проверку водолазного снаряжения

 
 
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Температура воздуха минус семь градусов по Цельсию, температура воды три градуса выше нуля. На улице лежит...

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