Температура воздуха минус семь градусов по Цельсию, температура воды три градуса выше нуля. На улице лежит снег, ледяной ветер у водоема пронизывает насквозь. Впрочем, и такие погодные условия — не помеха для участников сбора по подготовке водолазов, который в эти дни проходит на базе 188‑й гвардейской инженерной бригады.



…В небольшом озере на территории бригады прорублены три майны (полыньи). На пирсе в ожидании подледных спусков бойцы подготавливают трехцилиндровые водолазные помпы и снаряжение УВС‑50, так называемые трехболтовки.