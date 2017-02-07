Опыт работы командования и совета Офицерского собрания 103‑й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады по повышению качества боевой подготовки

В 2016 году в ежегодном смотре-конкурсе на лучшее Офицерское собрание воинской части третье место заняло Офицерское собрание 103‑й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. Причем ее коллектив уже не первый раз в числе лауреатов. В 2017 году перед десантниками стоит вполне конкретная цель — повысить качество боевой подготовки. О том, какие задачи с учетом этого наметил себе офицерский коллектив, рассказал заместитель командира 103 овдбр по идеологической работе — начальник отделения идеологической работы гвардии подполковник Вадим Лукашевич.





— Вадим Анатольевич, какой потенциал Офицерского собрания вы видите в работе по повышению качества боевой подготовки?

— Исторический опыт и современная войсковая практика убедительно свидетельствуют о зависимости уровня боевой готовности войск и качества боевой подготовки в первую очередь от готовности офицеров к безупречному исполнению служебного долга. Речь идет об их профессиональной подготовке, способности поддерживать необходимый уровень воинской дисциплины и правопорядка, наличии у них высоких морально-деловых качеств, верности Военной присяге и боевым традициям офицерского корпуса.

Конкретно перед офицерским коллективом нашего соединения стоят задачи по укреплению в офицерской среде истинных духовных ценностей, нравственных ориентиров, офицерских традиций, повышению роли и ответственности офицеров в решении стоящих перед соединением задач, поддержанию установленного уровня боевой и мобилизационной готовности, полного и качественного выполнения плана подготовки соединения, достижения высокой выучки и слаженности частей и подразделений.

— Какие ориентиры для офицерского корпуса в контексте повышения качества боевой учебы вы ставите?

— В рамках повышения качества боевой подготовки мы намерены добиться четкого понимания в офицерском коллективе бригады того, что военнослужащие должны много, беспрерывно и без устали повышать уровень своего профессионального мастерства в ходе организации и проведения занятий по боевой подготовке. Необходимо формировать у офицеров стремление к повышению уровня профессионализма, самообразованию.

Мы понимаем, что силам специальных операций Вооруженных Сил нужны профессионалы, так как руководством страны они рассматриваются как одно из самых надежных звеньев в системе национальной безопасности Республики Беларусь. Соответственно, для этого у каждого офицера должно быть желание овладеть своей профессией в совершенстве, должны отсутствовать побуждения изменить ей. Десантник должен отдавать предпочтение службе в силу идейных соображений, а не служение ей из-за необходимости корысти и расчета.

Мы постоянно уделяем внимание популяризации передового опыта лучших офицеров соединения. Для этого совет Офицерского собрания проводит встречи офицеров соединения с ветеранами бригады, ветеранами войны в Афганистане, с представителями Белорусского союза офицеров. Во время таких встреч ветераны делятся бесценным опытом организации и проведения мероприятий боевой подготовки, который позволил им успешно выполнять в дальнейшем боевые задачи. Ветераны постоянно вносят в сознание офицеров простые прописные истины, что нужно самому быть профессионалом, постоянно совершенствовать воинское мастерство, качественно обучать свой личный состав. Уверяют офицеров в том, что «тяжело в учении — легко в бою».

— Понятно, что в боевой учебе не всегда все идет гладко.

— На собраниях мы принципиально подходим к результатам выполнения учебно-боевых задач. Это нормальное явление — оценивать свой труд и в случае каких-либо ошибок исправлять их.

Никто не даст гарантии того, что в настоящем бою условия будут легче. Мало того, они будут гораздо сложнее, а задачи нужно выполнять любой ценой. А значит, нужно подходить с максимумом требовательности к себе и к подчиненным. Это позиция Офицерского собрания.

— Такая работа ведется только во время заседаний Офицерского собрания?

— Конечно, нет. Совет предложил председателю Офицерского собрания еженедельно проводить на служебных совещаниях и в целом во время повседневной деятельности опросы, летучки с офицерами по проверке знания положений Боевого устава, Курса стрельб, а также по предметам боевой подготовки. Это предложение было поддержано и сегодня воплощается в жизнь.

— Какими еще методами, на ваш взгляд, можно повысить качество боевой подготовки?

— Разумеется, в первую очередь это популяризация передового опыта офицеров, добившихся высоких результатов. Совет Офицерского собрания рекомендует этих сослуживцев как главных героев для газетных публикаций. Для этого налажено тесное взаимодействие со средствами массовой информации, в особенности с региональными газетами. Также благодаря этой работе два года подряд офицеры нашего соединения, ставшие лучшими по итогам года, становились победителями в номинации «Человек года Витебщины» среди силовых структур. Билборды с их портретами и сегодня на улицах города Витебска.

Проводимая советом Офицерского собрания работа в соединении дает положительные результаты, позитивно влияет на повышение качества боевой подготовки. Поэтому наши офицеры оптимистично оценивают свою готовность и готовность подчиненных к выполнению задач по предназначению.

Беседовал Константин Егоров, фото автора