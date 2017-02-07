«Белорусской энциклопедии имени Петруся Бровки» исполняется 50 лет. За полвека издательство выпустило две тысячи самых разных книг, передает «МИР 24».

«Они написаны доступным языком, их можно читать и самым маленьким читателям . Знаю, что «Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки» выпустила книгу по заказу Постоянного комитета Союзного государства, которая посвящена Франциску Скорине», - сказал заместитель Министра информации Беларуси Александр Карлюкевич.

Сейчас «Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки» совместно с Министерством информации разрабатывают новый проект - электронную энциклопедию страны. В ней будут собраны разнообразные факты из политической, экономической, социальной и культурной жизни белорусского народа. Авторы разделов - профессора, кандидаты и доктора наук.

40% издаваемых «Белорусской энциклопедией имени Петруся Бровки» академических книг предназначены для детей.