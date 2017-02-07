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«Белорусской энциклопедии имени Петруся Бровки» - 50 лет
07.02.2017 22:27 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
«Белорусской энциклопедии имени Петруся Бровки» исполняется 50 лет. За полвека издательство выпустило две тысячи самых разных книг, передает «МИР 24».
«Они написаны доступным языком, их можно читать и самым
Сейчас «Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки» совместно с Министерством информации разрабатывают новый проект - электронную энциклопедию страны. В ней будут собраны разнообразные факты из политической, экономической, социальной и культурной жизни белорусского народа. Авторы разделов - профессора, кандидаты и доктора наук.
40% издаваемых «Белорусской энциклопедией имени Петруся Бровки» академических книг предназначены для детей.
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