МИНСК, 7 фев — Sputnik. Российско-израильский блогер Александр Лапшин, экстрадированный из Минска по запросу Баку, доставлен в аэропорт Гейдара Алиева в сопровождении сотрудников Генпрокуратуры, передает во вторник Sputnik Азербайджан .

"Самолет с Лапшиным приземлился в Баку", — цитирует агентство слова главы пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана Эльдара Султанова.



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В российской дипмиссии пока не комментируют ситуацию с экстрадицией Лапшина. Заведующий консульским отделам посольства Игорь Карягин сообщил, что "информации о том, что его будут экстрадировать сегодня, не было".

Вместе с тем за час до того, как появилась информация о том, что Лапшин доставлен в аэропорт Баку, сообщалось, что Лапшин будет дожидаться в Минске решения отдела по гражданству и миграции ГУВД Минска о дополнительной защите . В Посольстве России также отмечали, что в ближайшую среду планировался визит в посольство адвоката Лапшина.

Как ранее сообщал Sputnik, сегодня Верховный суд Беларуси не удовлетворил жалобу Лапшина и его адвокатов на решение Мингорсуда, который счел законным решение генеральной прокуратуры Беларуси выдать Лапшина по запросу Баку.

В середине декабря 2016 года Лапшин был задержан в Минске по запросу Азербайджана , где он включен в "черный список" за посещение без согласования с Баку непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Таким лицам запрещен въезд в Азербайджан.