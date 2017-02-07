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Фотофакт: блогер Лапшин уже доставлен в Азербайджан
07.02.2017 22:06 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 фев — Sputnik. Российско-израильский блогер Александр Лапшин, экстрадированный из Минска по запросу Баку, доставлен в аэропорт Гейдара Алиева в сопровождении сотрудников Генпрокуратуры, передает во вторник
"Самолет с Лапшиным приземлился в Баку", — цитирует агентство слова главы пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана Эльдара Султанова.
© Sputnik / Виктор Толочко
В российской дипмиссии пока не комментируют ситуацию с экстрадицией Лапшина. Заведующий консульским отделам посольства Игорь Карягин сообщил, что "информации о том, что его будут экстрадировать сегодня, не было".
Вместе с тем за час до того, как появилась информация о том, что Лапшин доставлен в аэропорт Баку, сообщалось, что
Как ранее сообщал Sputnik, сегодня Верховный суд Беларуси
В середине декабря 2016 года Лапшин
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По информации российской дипмиссии в Минске, информации о том, что блогера экстрадируют сегодня, не было.
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