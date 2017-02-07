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Фотофакт: блогер Лапшин уже доставлен в Азербайджан

07.02.2017 22:06 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 фев — Sputnik. Российско-израильский блогер Александр Лапшин, экстрадированный из Минска по запросу Баку, доставлен в аэропорт Гейдара Алиева в сопровождении сотрудников Генпрокуратуры, передает во вторник Sputnik Азербайджан.

"Самолет с Лапшиным приземлился в Баку", — цитирует агентство слова главы пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана Эльдара Султанова.

Фотофакт: блогер Лапшин уже доставлен в Азербайджан
© Sputnik / Виктор Толочко
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В российской дипмиссии пока не комментируют ситуацию с экстрадицией Лапшина. Заведующий консульским отделам посольства Игорь Карягин сообщил, что "информации о том, что его будут экстрадировать сегодня, не было".

Вместе с тем за час до того, как появилась информация о том, что Лапшин доставлен в аэропорт Баку, сообщалось, что Лапшин будет дожидаться в Минске решения отдела по гражданству и миграции ГУВД Минска о дополнительной защите. В Посольстве России также отмечали, что в ближайшую среду планировался визит в посольство адвоката Лапшина.

Как ранее сообщал Sputnik, сегодня Верховный суд Беларуси не удовлетворил жалобу Лапшина и его адвокатов на решение Мингорсуда, который счел законным решение генеральной прокуратуры Беларуси выдать Лапшина по запросу Баку.

В середине декабря 2016 года Лапшин был задержан в Минске по запросу Азербайджана, где он включен в "черный список" за посещение без согласования с Баку непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Таким лицам запрещен въезд в Азербайджан.

 
Теги: Минск
 
 
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По информации российской дипмиссии в Минске, информации о том, что блогера экстрадируют сегодня, не было.

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