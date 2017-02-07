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Блогер Лапшин еще не выслан из Беларуси

07.02.2017 21:18 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 фев — Sputnik. Российско-израильский блогер Александр Лапшин еще не выслан из Беларуси, он еще ожидает решения по вопросу о предоставлении ему в стране дополнительной защиты, сообщили Sputnik в посольстве РФ.

Блогер Лапшин еще не выслан из Беларуси
© Фото: профиль Александр Лапшина в ФБ
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"Было заявлено ходатайство в компетентные органы Беларуси о предоставлении ему дополнительной защиты", — сообщили Sputnik во вторник в российской дипмиссии.

В свою очередь в правоохранительных органах Беларуси Sputnik сообщили, что у них "пока нет информации о том, что его высылают этой ночью".

"Ну хотя бы по той причине, что в Беларусь должен прибыть конвой из Азербайджана, который будет его сопровождать в страну назначения. Мы же его не будем сопровождать", — сказали в правоохранительных органах. Собеседники агентства отметили, что скорее всего, Лапшина отправят в Азербайджан на самолете.

Сегодня вечером ряд азербайджанских СМИ со ссылкой на собственные источники сообщил, что Лапшина сегодня ночью высылают из страны.

Как ранее сообщало агентство со ссылкой на адвоката Лапшина, его жена Екатерина направила в УГиМ по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома просьбу предоставить ему дополнительную защиту.

 
Теги: Минск
 
 
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В правоохранительных органах Беларуси отметили, что из Азербайджана еще должен прибыть конвой, чтобы сопровождать Лапшина.

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