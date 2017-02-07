﻿﻿ В рамках учений в центр Минска на военном вертолете доставили "пострадавшего" для отправки в госпиталь. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В рамках учений в центр Минска на военном вертолете доставили "пострадавшего" для отправки в госпиталь

07.02.2017 18:39 — Новости Общества | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 7 февраля. Военные медики и авиаторы ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Беларуси провели совместную тренировку по доставке пострадавшего в лечебное учреждение с применением воздушного транспорта.

Как сообщила пресс-служба Министерства обороны, 7 февраля в центре Минска, на площадке в парке Победы, совершил посадку вертолет Ми-8. По замыслу тренировки, таким образом в столицу был доставлен пострадавший.

На земле "раненого" встречал реанимобиль со специалистами 432-го главного военного клинического медицинского центра Вооруженных сил, которые оперативно, буквально в считанные минуты, доставили его в приемное отделение.

В рамках проводимых тренировок медики отрабатывают вопросы оперативной доставки раненых, изучают оптимальные пути эвакуации пострадавших. Вместе с тем армейские летчики выполняют полеты над населенным пунктом и отрабатывают различные варианты посадки в городских кварталах, изучают возможные площадки приземления.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 8
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 7 февраля. Военные медики и авиаторы ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Беларуси провели совместную тренировку по доставке пострадавшего в лечебное учреждение...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Грани сотрудничества
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика