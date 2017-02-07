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В рамках учений в центр Минска на военном вертолете доставили "пострадавшего" для отправки в госпиталь
07.02.2017 18:39 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 7 февраля. Военные медики и авиаторы ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Беларуси провели совместную тренировку по доставке пострадавшего в лечебное учреждение с применением воздушного транспорта.
Как сообщила пресс-служба Министерства обороны, 7 февраля в центре Минска, на площадке в парке Победы, совершил посадку вертолет Ми-8. По замыслу тренировки, таким образом в столицу был доставлен пострадавший.
На земле "раненого" встречал реанимобиль со специалистами 432-го главного военного клинического медицинского центра Вооруженных сил, которые оперативно, буквально в считанные минуты, доставили его в приемное отделение.
В рамках проводимых тренировок медики отрабатывают вопросы оперативной доставки раненых, изучают оптимальные пути эвакуации пострадавших. Вместе с тем армейские летчики выполняют полеты над населенным пунктом и отрабатывают различные варианты посадки в городских кварталах, изучают возможные площадки приземления.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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В рамках учений в центр Минска на военном вертолете доставили "пострадавшего" для отправки в госпиталь
Минск, 7 февраля. Военные медики и авиаторы ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Беларуси провели совместную тренировку по доставке пострадавшего в лечебное учреждение...
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