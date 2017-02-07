С 7 февраля на границе Беларуси и России введена пограничная зона. С утра стало известно, что для ее посещения необходимы пропуска, однако уже к обеду они стали не нужны: «Поступило распоряжение пускать в приграничную зону без пропусков — и белорусов, и россиян». Но это пока. А мы уже побывали в Смоленске, попробовали получить пропуск, который внезапно стал ненужным, и нарисовали карту, на которой вы найдете все населенные пункты России, которые попали в приграничную зону.
Нацбанк второй раз с начала года снижает ставку рефинансирования — до 16% годовых с нынешних 17%. Это хорошо, это значит, что инфляция тормозит. Ну и тем, чьи кредиты привязаны к ставке, чуть полегче будет.
В Минске суд вынес приговор по делу дрифтера, хулиганившего на площади Победы. Кроме лишения водительских прав и штрафа парень получил три года лишения свободы. Три года реальной колонии за дурацкий поступок! А, да, — еще прокурор просил конфискацию автомобиля, но суд его, слава богу, не поддержал.
По мере того как мы приближаемся к 100-процентным тарифам на коммунальные платежи, жировки белорусов «тяжелеют». FINANCE.TUT.BY написал для вас лайфхаки, как экономить на «коммуналке», но не жить при лучине. Обещают писать и далее: расскажут о том, как с умом тратиться на продукты, онлайн-шопинг, отпуск и так далее. И AUTO.TUT.BY в преддверии морозов вчера собрал все зимние лайфхаки для автомобилистов в одной статье. Надеемся, будем вам полезны.
Вечно голодные нытики, Радуйтесь! «Белавиа» наконец изменила подход к питанию на борту — теперь пассажиров кормят на всех рейсах. Рацион зависит от того, летит пассажир рейсом до полутора часов или более. Цены на билеты из-за этого обещают не повышать. Кстати, если вам интересно, сколько зарабатывают бортпроводники и пилоты «Белавиа», — можете узнать здесь.
Узнали, чем танцы на шесте отличаются от стриптиза: «В Exotic Pole Dance выступают на каблуках, здесь могут быть откровенные костюмы, но трогать себя в интимных местах, что свойственно стриптизу, и вести себя вульгарно нельзя. Лично я в этом нужды не вижу. Мне хватает сексуальной энергетики, чтобы показать это, не снимая одежды», — рассказала SPORT.TUT.BY белорусская участница чемпионата мира по танцам на пилоне.
…Мы живем в эпоху четвертой мировой войны, Россия снова строит империю, но Беларусь уже не станет ее частью. Это — главные тезисы минского выступления российского публициста Станислава Белковского. Он стал вторым гостем интеллектуального клуба Светланы Алексиевич. Публикуем видео лекции, которая вызвала неоднозначную реакцию приглашенных и спровоцировала аудиторию на споры.
У нас — другая частка адзінага за ўсю шматгадовую гісторыю замежнага выпуску праекта «Падарожжа дылетанта»: Юрый Жыгамонт працягвае расповед пра скарынаўскую Прагу, а таксама па наводках гісторыкаў шукае верагоднае месца пахавання беларускага першадрукара. Нагадаем, праект аднавіўся тыдзень таму, у новым сезоне ён будзе выходзіць на партале TUT.BY.
А наша AFISHA.TUT.BY стала разыгрывать билеты на всякие классные мероприятия! Сейчас вот на кону билет оооооо, завидуем! на концерт Depeche Mode в Минске. Что нужно сделать, чтобы стать тем самым счастливчиком — узнаете здесь. И удачи!
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