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Пропуска в Россию, суровый приговор дрифтеру и танцы на шесте - все интересное за вчера

08.02.2017 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

Засмотрелись на фото ночного Минска, сделанное из космоса. «Похож на одуванчик», — пишут пользователи Instagram в комментариях к снимку нашего космонавта Олега Новицкого. «Очень красивый Минск, яркий и интересный», — считают во Владивостоке. А мы радуемся и гордимся — потому что очень любим столицу нашей Беларуси.


ВАЖНОЕ

С 7 февраля на границе Беларуси и России введена пограничная зона. С утра стало известно, что для ее посещения необходимы пропуска, однако уже к обеду они стали не нужны: «Поступило распоряжение пускать в приграничную зону без пропусков — и белорусов, и россиян». Но это пока. А мы уже побывали в Смоленске, попробовали получить пропуск, который внезапно стал ненужным, и нарисовали карту, на которой вы найдете все населенные пункты России, которые попали в приграничную зону.

Нацбанк второй раз с начала года снижает ставку рефинансирования — до 16% годовых с нынешних 17%. Это хорошо, это значит, что инфляция тормозит. Ну и тем, чьи кредиты привязаны к ставке, чуть полегче будет.

МВД проверяет, не дискредитируют ли деловую репутацию белорусских предприятий некоторые заявления Россельхознадзора. Президент же недавно заявил, что против главы ведомства Сергея Данкверта надо возбудить уголовное дело. И раньше он был недоволен и им, и бездействием наших чиновников: «Оказывается, у него кусок мяса из Беларуси, или стакан молока, или кусок хлеба застревают, продукция не та. И правительство при этом молчит».

AliExpress со вчерашнего дня изменил правила доставки товаров в Беларусь, Россию и Украину. Скажутся ли изменения на ценах? FINANCE.TUT.BY во всем разобрался.


А назвавший Владимира Путина «убийцей» американский тележурналист канала Fox News Билл О’Райли пообещал извиниться… к 2023 году: «Администрация Путина в Москве требует, чтобы я, скромный корреспондент, извинился. Я работаю над этими извинениями. Но это может занять некоторое время».

ПОПУЛЯРНОЕ

В Минске суд вынес приговор по делу дрифтера, хулиганившего на площади Победы. Кроме лишения водительских прав и штрафа парень получил три года лишения свободы. Три года реальной колонии за дурацкий поступок! А, да, — еще прокурор просил конфискацию автомобиля, но суд его, слава богу, не поддержал.

По мере того как мы приближаемся к 100-процентным тарифам на коммунальные платежи, жировки белорусов «тяжелеют». FINANCE.TUT.BY написал для вас лайфхаки, как экономить на «коммуналке», но не жить при лучине. Обещают писать и далее: расскажут о том, как с умом тратиться на продукты, онлайн-шопинг, отпуск и так далее. И AUTO.TUT.BY в преддверии морозов вчера собрал все зимние лайфхаки для автомобилистов в одной статье. Надеемся, будем вам полезны.

Вечно голодные нытики, Радуйтесь! «Белавиа» наконец изменила подход к питанию на борту — теперь пассажиров кормят на всех рейсах. Рацион зависит от того, летит пассажир рейсом до полутора часов или более. Цены на билеты из-за этого обещают не повышать. Кстати, если вам интересно, сколько зарабатывают бортпроводники и пилоты «Белавиа», — можете узнать здесь.

Пассажиры UBER попали в аварию — и никто не знал, что делать! Мы разобрались, прочтите — но пусть лучше не понадобится.

А оппозиция рассказала тунеядцам, как бороться с налоговой — предлагают их же методами. Какими именно — читайте здесь.

Ох, сколько всего в этой жизни делается «на спор» или просто от излишнего азарта! Вот и одна из самых красивых теннисисток мира канадка Эжени Бушар проиграла спор фанату и вынуждена будет идти к нему на свидание. Клянется, что слово сдержит!

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Узнали, чем танцы на шесте отличаются от стриптиза: «В Exotic Pole Dance выступают на каблуках, здесь могут быть откровенные костюмы, но трогать себя в интимных местах, что свойственно стриптизу, и вести себя вульгарно нельзя. Лично я в этом нужды не вижу. Мне хватает сексуальной энергетики, чтобы показать это, не снимая одежды», — рассказала SPORT.TUT.BY белорусская участница чемпионата мира по танцам на пилоне.


В Беларуси заново создают санитарную авиацию. Врачей высокой квалификации хотят доставлять вертолетами в глубинку — для срочной помощи. Больных в критическом состоянии будут перевозить в специализированные клиники, где их могут спасти. А мы вспоминаем, как такая служба работала в советские годы.

…Мы живем в эпоху четвертой мировой войны, Россия снова строит империю, но Беларусь уже не станет ее частью. Это — главные тезисы минского выступления российского публициста Станислава Белковского. Он стал вторым гостем интеллектуального клуба Светланы Алексиевич. Публикуем видео лекции, которая вызвала неоднозначную реакцию приглашенных и спровоцировала аудиторию на споры.

У нас — другая частка адзінага за ўсю шматгадовую гісторыю замежнага выпуску праекта «Падарожжа дылетанта»: Юрый Жыгамонт працягвае расповед пра скарынаўскую Прагу, а таксама па наводках гісторыкаў шукае верагоднае месца пахавання беларускага першадрукара. Нагадаем, праект аднавіўся тыдзень таму, у новым сезоне ён будзе выходзіць на партале TUT.BY.

Напоследок обязательно посмотрите, как волынщики Королевского Ирландского полка играли с Белорусским военным оркестром; как изменялся Минск между 19 и 20 веками; как живет поселение заклинателей змей в Индии и как сейчас отдыхает Барак Обама.


Все новости вторника, 7 февраля

А наша AFISHA.TUT.BY стала разыгрывать билеты на всякие классные мероприятия! Сейчас вот на кону билет оооооо, завидуем! на концерт Depeche Mode в Минске. Что нужно сделать, чтобы стать тем самым счастливчиком — узнаете здесь. И удачи!

Ваша редакция

Сейчас рано утром в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Минск
 
 
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Засмотрелись на фото ночного Минска, сделанное из космоса. "Похож на одуванчик", - пишут в Instagram. "Очень красивый Минск, яркий и интересный", - считают во Владивостоке....

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