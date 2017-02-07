﻿ В Витебской области от "налога на тунеядство" освободили около 100 человек. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Витебской области от "налога на тунеядство" освободили около 100 человек

08.02.2017 08:16 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Около сотни жителей региона освобождены от уплаты сбора на финансирование госрасходов за 2015 год в связи с трудной жизненной ситуацией, сообщила замначальника инспекции МНС по области Татьяна Липская.

«Рассмотрением заявлений граждан об освобождении от уплаты сбора на финансирование госрасходов в связи с трудной жизненной ситуацией занимаются администрации по месту регистрации. По данным на 6 февраля, 93 жителя области освобождены от уплаты. Основная масса заявлений приходится на Витебск, где зарегистрировано больше всего плательщиков этого сбора в регионе», — отметила Татьяна Липская.

Витебский горсовет депутатов делегировал исполкому право на освобождение граждан от уплаты сбора. Этой работой занимается городская комиссия по рассмотрению заявлений юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей о предоставлении налоговых льгот и господдержки. В ее составе — представители налоговой службы, депутатского корпуса, юридического и финансового отделов, управления по труду, занятости и соцзащите. Возглавляет ее заместитель председателя горисполкома Зинаида Королева.

В комиссию поступило около 300 заявлений, почти сотню уже рассмотрели, но в службу «Одно окно» приходят новые.

«Крайний срок — 19 февраля, поэтому заседания проводятся все чаще. В январе заявлений было еще немного, и мы знакомились лично с заявителями. Сейчас за одно заседание приходится рассматривать более 20 разных жизненных ситуаций. Из первой сотни примерно 60% заявителям отказали — не было оснований, в том числе подтвержденных документально, признать жизненную ситуацию тяжелой. А таковой мы признаем наличие серьезной болезни, иждивенцев, например, больных родственников и подобные обстоятельства. Так, мы освободили от уплаты сбора бывшую бортпроводницу, которой пришлось уволиться, чтобы ухаживать за больными родителями», — отметила Зинаида Королева.

На заседании 7 февраля рассмотрели около 30 заявлений. Несколько отложили — для проверки наличия нарушений законодательства о занятости. В 16 случаях людям отказали. Двоих человек освободили от уплаты 50% сбора, пятерых — полностью.

«Среди тех, кто считает возможным уклониться от финансирования госрасходов, — много молодых. Это люди преимущественно 1990-х, 1980-х годов рождения. У многих давно не было никаких записей в трудовой книжке. Часто приходится отказывать, потому что человек снят с учета в службе занятости за нарушения — отказ от предложенных вариантов трудоустройства, от участия в обязательных общественных работах и так далее. Причем даже если человек самостоятельно нашел работу, но не уведомил службу занятости, чтобы сняться с учета, — это тоже нарушение закона», — добавила Зинаида Королева.

Справки с места работы за пределами Беларуси (в основном это Россия) проверяют налоговые органы. Поэтому сомнительные документы, зарегистрированные задним числом, уклониться от уплаты сбора не помогут.

Всего в области направили около 61 тысячи извещений, наибольшее количество — жителям Витебска (около 21 тысячи).

Белорусы не спешат платить по «письмам счастья»: сбор внес только каждый десятый

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В комиссию поступило около 300 заявлений, почти сотню уже рассмотрели, но в службу "Одно окно" приходят новые.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Пропуска в Россию, суровый приговор дрифтеру и танцы на шесте - все интересное за вчера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика