Около сотни жителей региона освобождены от уплаты сбора на финансирование госрасходов за 2015 год в связи с трудной жизненной ситуацией, сообщила замначальника инспекции МНС по области Татьяна Липская.

«Рассмотрением заявлений граждан об освобождении от уплаты сбора на финансирование госрасходов в связи с трудной жизненной ситуацией занимаются администрации по месту регистрации. По данным на 6 февраля, 93 жителя области освобождены от уплаты. Основная масса заявлений приходится на Витебск, где зарегистрировано больше всего плательщиков этого сбора в регионе», — отметила Татьяна Липская.

Витебский горсовет депутатов делегировал исполкому право на освобождение граждан от уплаты сбора. Этой работой занимается городская комиссия по рассмотрению заявлений юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей о предоставлении налоговых льгот и господдержки. В ее составе — представители налоговой службы, депутатского корпуса, юридического и финансового отделов, управления по труду, занятости и соцзащите. Возглавляет ее заместитель председателя горисполкома Зинаида Королева.

В комиссию поступило около 300 заявлений, почти сотню уже рассмотрели, но в службу «Одно окно» приходят новые.

«Крайний срок — 19 февраля, поэтому заседания проводятся все чаще. В январе заявлений было еще немного, и мы знакомились лично с заявителями. Сейчас за одно заседание приходится рассматривать более 20 разных жизненных ситуаций. Из первой сотни примерно 60% заявителям отказали — не было оснований, в том числе подтвержденных документально, признать жизненную ситуацию тяжелой. А таковой мы признаем наличие серьезной болезни, иждивенцев, например, больных родственников и подобные обстоятельства. Так, мы освободили от уплаты сбора бывшую бортпроводницу, которой пришлось уволиться, чтобы ухаживать за больными родителями», — отметила Зинаида Королева.

На заседании 7 февраля рассмотрели около 30 заявлений. Несколько отложили — для проверки наличия нарушений законодательства о занятости. В 16 случаях людям отказали. Двоих человек освободили от уплаты 50% сбора, пятерых — полностью.

«Среди тех, кто считает возможным уклониться от финансирования госрасходов, — много молодых. Это люди преимущественно 1990-х, 1980-х годов рождения. У многих давно не было никаких записей в трудовой книжке. Часто приходится отказывать, потому что человек снят с учета в службе занятости за нарушения — отказ от предложенных вариантов трудоустройства, от участия в обязательных общественных работах и так далее. Причем даже если человек самостоятельно нашел работу, но не уведомил службу занятости, чтобы сняться с учета, — это тоже нарушение закона», — добавила Зинаида Королева.

Справки с места работы за пределами Беларуси (в основном это Россия) проверяют налоговые органы. Поэтому сомнительные документы, зарегистрированные задним числом, уклониться от уплаты сбора не помогут.

Всего в области направили около 61 тысячи извещений, наибольшее количество — жителям Витебска (около 21 тысячи).

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