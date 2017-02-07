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В Столинском районе мужчина подделал подпись матери и "подарил" себе дом
08.02.2017 08:24 — Новости Общества | Tut.by
C иском в гражданский суд обратились братья и сестра мужчины, которые усомнились в том, что их мать могла подписать дарственную,
Тем не менее «единственный наследник» утверждал, что завещание подлинное. С целью установления истины по данному делу в управлении Госкомитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Брестской области была назначена почерковедческая экспертиза, которая на основании предоставленных образцов установила, что подписи в двух экземплярах договора дарения жилого дома выполнены с подражанием образу подписи лица пожилого и старческого возраста. В результате судом Столинского района завещание признано недействительным.
По информации Госкомитета судебных экспертиз, подделка подписи в официальных документах не является редкостью. За прошлый год экспертами органов Госкомитета судебных экспертиз Брестской области проведено 500 почерковедческих экспертиз и исследований, из которых фальсификация подписи в финансовых документах, договорах, завещаниях встречается чаще всего. В январе сделано 42 таких экспертизы.
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В результате судом Столинского района завещание признано недействительным.
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