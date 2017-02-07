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Бумажная кампания: 45 тысяч пинчан должны подписать договор с ЖКХ о вывозе мусора
08.02.2017 08:22 — Новости Общества | Tut.by
В подъездах некоторых пинских многоэтажек появились объявления, которые оповещают, что владельцы и наниматели жилых помещений должны в срочном порядке явиться в службу ЖКХ для заключения договора на вывоз твердых коммунальных отходов. Приходить надо лично, при себе иметь паспорт. Необходимость этих действий объясняется президентским
Также в объявлении указаны телефоны и режим работы подразделения ЖКХ.
Корреспондент Медиа-Полесья решил выяснить, зачем все это делается и что изменится. Как оказалось, не изменится ровным счетом ничего.
— Это простая формальность, мусор будет вывозиться так, как и прежде, — рассказали сотрудники Пинского ЖКХ. — Просто раньше все коммунальные услуги были прописаны в одном договоре. А после принятия указа № 535 договор надо составлять на каждую услугу. То есть отдельно на вывоз мусора, на обслуживание здания, на отопление и водоснабжение и т.д.
Начали бумажную кампанию с договоров на вывоз твердых коммунальных отходов.
— Договор составляется в двух экземплярах, их подпишет начальник, и один экземпляр вам бросят в почтовый ящик, — рассказывают о бюрократической схеме коммунальники.
В ответ на вопрос, сколько же человек должны прийти в стоящее на отшибе города здание КУП ЖКХ, чтобы подписать формальную бумажку, прозвучало: примерно 45 тысяч владельцев или нанимателей жилых помещений.
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Раньше все коммунальные услуги были прописаны в одном договоре. А после принятия указа № 535 договор надо составлять на каждую услугу.
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