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Бумажная кампания: 45 тысяч пинчан должны подписать договор с ЖКХ о вывозе мусора

08.02.2017 08:22 — Новости Общества | Tut.by  
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В подъездах некоторых пинских многоэтажек появились объявления, которые оповещают, что владельцы и наниматели жилых помещений должны в срочном порядке явиться в службу ЖКХ для заключения договора на вывоз твердых коммунальных отходов. Приходить надо лично, при себе иметь паспорт. Необходимость этих действий объясняется президентским указом № 535, пишет «Медиа-Полесье».


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Также в объявлении указаны телефоны и режим работы подразделения ЖКХ.

Корреспондент Медиа-Полесья решил выяснить, зачем все это делается и что изменится. Как оказалось, не изменится ровным счетом ничего.

— Это простая формальность, мусор будет вывозиться так, как и прежде, — рассказали сотрудники Пинского ЖКХ. — Просто раньше все коммунальные услуги были прописаны в одном договоре. А после принятия указа № 535 договор надо составлять на каждую услугу. То есть отдельно на вывоз мусора, на обслуживание здания, на отопление и водоснабжение и т.д.

Начали бумажную кампанию с договоров на вывоз твердых коммунальных отходов.

— Договор составляется в двух экземплярах, их подпишет начальник, и один экземпляр вам бросят в почтовый ящик, — рассказывают о бюрократической схеме коммунальники.

В ответ на вопрос, сколько же человек должны прийти в стоящее на отшибе города здание КУП ЖКХ, чтобы подписать формальную бумажку, прозвучало: примерно 45 тысяч владельцев или нанимателей жилых помещений.

 
 
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Раньше все коммунальные услуги были прописаны в одном договоре. А после принятия указа № 535 договор надо составлять на каждую услугу.

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