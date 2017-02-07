В Миорах — три школы. Одну из них планируют закрыть. В проблеме разбирался корреспондент « СБ Беларусь Сегодня ».





Недавно проект Кодекса об образовании вынесли на общественное обсуждение. Среди нововведений, которые предлагает профильное министерство, — увеличение количества учеников в классах до 30 человек. Достичь этого можно разными путями. Один из них — закрытие малокомплектных школ.

В Витебском облисполкоме не скрывают, что развивать сферу образования в глубинке намерены за счет сокращения затрат. Поэтому накануне нынешнего учебного года в регионе закрылась 21 сельская школа. Городские же в подобных списках фигурируют крайне редко. За последнее время специалисты припомнили похожие случаи разве что в Полоцке и Верхнедвинске. Однако, судя по всему, и городским ученикам придется потесниться.

Подтверждением тому — письмо из Миор от Ирины Нарейко. Жительница районного центра пишет о том, что в райцентре планируют закрыть одну из трех городских школ: «Речь идет о базовой школе. Мы опасаемся, что из-за этого классы в других школах будут переполнены. Дорога на занятия для наших детей станет длиннее. А ведь общественного транспорта в городе нет. Нам говорят, что закрытие школы — мера вынужденная, что нужно экономить. Но где экономия, если в освободившееся здание хотят перевести районный отдел образования?».

В Миорах три школы — СШ № 2, СШ № 3 и базовая — самая старая и малочисленная. В ее классах от 13 до 20 учеников. Еще несколько лет назад была средней, но 10-й класс набрать не смогли, и поэтому она превратилась в базовую. Здание 1959 года постройки, но теплое и уютное. Педагогический коллектив дружный.

Ольга Котович, которая преподает в школе 27 лет, говорит, что сложно будет распрощаться:

— Здесь я состоялась как учитель, как классный руководитель. В нашей маленькой школе мы старались видеть и чувствовать каждого ребенка. Наверное, рациональное зерно в задуманной реорганизации есть. Но эмоционально смириться с ней мне и моим коллегам очень сложно.

Ирина Нарейко, автор письма в редакцию, работает оператором на автозаправочной станции. У нее в 5-м классе базовой школы учится дочь Анжелика. В школе Ирину я встретил с ее коллегой Татьяной Васиной, у которой в 5-м классе занимается дочка Александра.

Татьяна считает, что острее всего после закрытия базовой школы встанут вопросы безопасности:

— Сегодня дорога в школу у Александры занимает минут 7. Если базовую школу закроют, мы переведемся в СШ № 2. Из-за этого расстояние увеличится метров на 700. Но у нас даже в центре города не везде тротуары и освещение. Есть улицы, где дети в темноте идут на занятия среди автомобилей по краю проезжей части. У меня рабочий день с 7 утра до 7 вечера. Отвести в школу двух дочерей я не могу, поэтому и волнуюсь.





Ирина Нарейко продолжает:

— Во время паводка на улицах воды по колено. Собак бездомных много развелось — как бы детей не покусали. Ребенок у меня скромный, стеснительный. Вот я и переживаю за успеваемость в новом коллективе.

Владимир Клевцов, директор базовой школы, подтвердил, что для его нынешних учеников, которые перейдут в СШ № 2 и СШ № 3, дорога на занятия станет длиннее — для кого-то даже километра на полтора:

— Наша центральная улица Дзержинского, которая идет параллельно Октябрьской, — пешеходная. Автомобили там не ездят вовсе. Освещение везде — в соответствии с государственными соцстандартами. Что же касается учеников младших классов, живущих дальше всех, им помогут добираться на занятия на школьном автобусе. Его планируют приобрести в СШ № 2 для подвоза ребятишек из сельской местности.

Подробнее о предстоящей оптимизации рассказал начальник отдела образования, спорта и туризма Миорского райисполкома Александр Жук. По его словам, через год по всей стране могут ввести нормативное финансирование на одного ученика, и малокомплектным школам будет сложно сводить концы с концами:

— Бюджетное финансирование будет выделяться в зависимости от количества учеников в школе. В городе, к примеру, годовой норматив на одного ребенка составит 1290 рублей. Эти деньги пойдут на зарплату учителям, ремонт. Сегодня затраты на одного ученика в нашей базовой школе в два раза превышают предусмотренный норматив. Все потому, что детей в ней мало — всего 176. Для сравнения, в СШ № 2 — 450. В СШ № 3 — 551. Средняя наполняемость классов соответственно 16 учащихся, 18 и 20. По этим и по другим показателям базовая школа проигрывает другим учреждениям образования города.

А что будет со зданием базовой школы? Александр Жук заверил, что после закрытия отдел образования переезжать туда не собирается:

— На последних собраниях мы объявили родителям, что профильная принадлежность здания не изменится. Планируется, что с нового учебного года оно станет филиалом СШ № 2, где будут заниматься ребята 1−4-х классов. Причем все — в первую смену. Надеемся, что и старшеклассники в СШ № 2 также будут учиться только утром. В итоге школ в городе станет меньше, а количество учеников в них увеличится. Это сделает их более приспособленными к системе нормативного финансирования.

Из 26 педагогов базовой школы 21 уже получил заверение, что в новом учебном году будет трудоустроен — в Миорах или ближайших населенных пунктах. После того как объявили, что малыши останутся в здании базовой школы, многие родители к идее оптимизации стали относиться лояльнее.

Но не все. Некоторые, вспоминая про металлургический завод, который сейчас строится в Миорах, спрашивают: «Разве для детей приезжих специалистов не понадобятся дополнительные места в школе? Не окажется ли решение о закрытии базовой школы преждевременным?».

Комментарий

Дмитрий Хома, начальник управления образования облисполкома:

— Эксперимент по переходу на нормативное финансирование Министерство образования проводит несколько лет. В нем участвуют в том числе две школы из Витебска. Там хорошие результаты, укрепилась материально-техническая база. Однако переход на подушевое финансирование для Витебщины в целом может оказаться болезненным: средняя наполняемость школ у нас гораздо ниже, чем по стране. Сейчас в стране обсуждается вопрос возможного увеличения учащихся в классах — с 25 до 30. Называют и оптимальное количество учеников в городской школе — от 550 до 700.

Если такие критерии примут, нам придется задуматься об увеличении наполняемости классов и школ. Поэтому там, где есть возможность сэкономить деньги и повысить качество образования, мы пойдем на реорганизацию. Именно это является главной причиной преобразований, которые сейчас происходят в Миорах.