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Оборудование для выпечки хлеба и кондитерских изделий: выбор и где купить?*
08.02.2017 09:11 — Новости Общества | 21.by
Владельцы заведений общепита и торговых объектов, предлагающих покупателям разнообразную выпечку, знают, насколько важна реализация свежей и вкусной продукции. Ароматный хлеб и тающие во рту булочки – один из факторов процветания заведения.
Как организовать слаженный и эффективный процесс выпечки? Как удовлетворить запросы потребителя? Где найти надёжное и долговечное хлебопекарное оборудование? Это лишь часть вопросов, которые необходимо решить в первую очередь.
Трудности выбора оборудования
Лучшее оборудование для пекарни и кондитерской
Наличие такого оборудования в пекарном цехе или кондитерской станет приятной причиной быстро растущей производительности. Конвекционная печь осуществляет приготовление с помощью конвекции горячего воздуха – от чего и получила своё название. Нагревание воздуха – задача тэнов, а распределение по всей камере – вентиляторов с реверсным движением. Ваше заведение ориентируется на реализацию фаст-фуда? Конвекционная печь, которая заметно сокращает время приготовления, самое выгодное решение. В ней практически молниеносно разогреваются пирожки и булочки, становясь ароматными и мягкими.
Хлебопекарное оборудование «ФиделияТорг»
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