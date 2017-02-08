﻿ Оборудование для выпечки хлеба и кондитерских изделий: выбор и где купить?*. 21.by
ГазетыИсточникиРубрикиСамое читаемое
Сейчас | Сегодня | Вчера | За неделю | Обсуждаемые | Рекомендуемые  
﻿

Оборудование для выпечки хлеба и кондитерских изделий: выбор и где купить?*

08.02.2017 09:11 — Новости Общества | 21.by  
Размер текста:
A
A
A

Оборудование для выпечки хлеба и кондитерских изделий: выбор и где купить?*Владельцы заведений общепита и торговых объектов, предлагающих покупателям разнообразную выпечку, знают, насколько важна реализация свежей и вкусной продукции. Ароматный хлеб и тающие во рту булочки – один из факторов процветания заведения.

Как организовать слаженный и эффективный процесс выпечки? Как удовлетворить запросы потребителя? Где найти надёжное и долговечное хлебопекарное оборудование? Это лишь часть вопросов, которые необходимо решить в первую очередь.

Трудности выбора оборудования
Эффективное оборудование – ключ к качественной продукции. На выбор того или иного промышленного хлебопекарного оборудования влияют такие показатели как:
- высокая производительность;
- технологические требования к процессу выпечки;
- особенности и характеристики помещения;
- принцип работы техники;
- габаритные размеры, которые имеют хлебопекарные печи и иное оборудование.

Лучшее оборудование для пекарни и кондитерской
Если ваш приоритет – выпечка различных хлебобулочных изделий, хлеба, коржей для торта, пирожных, приобретайте конвекционные печи в компании «ФиделияТорг».

Наличие такого оборудования в пекарном цехе или кондитерской станет приятной причиной быстро растущей производительности. Конвекционная печь осуществляет приготовление с помощью конвекции горячего воздуха – от чего и получила своё название. Нагревание воздуха – задача тэнов, а распределение по всей камере – вентиляторов с реверсным движением. Ваше заведение ориентируется на реализацию фаст-фуда? Конвекционная печь, которая заметно сокращает время приготовления, самое выгодное решение. В ней практически молниеносно разогреваются пирожки и булочки, становясь ароматными и мягкими.

Хлебопекарное оборудование «ФиделияТорг»
Почему вам стоит приобрести оборудование для производства выпечки и хлеба именно у нас, когда существует огромное количество других предложений?

Всё потому, что:
- у наших клиентов есть возможность купить хлебопекарные печи и другое оборудование, к примеру, льдогенератор РБ, от известных и проверенных производителей;
- мы предлагаем самые оптимальные цены на печи, доступные покупателю с любым уровнем дохода;
- гарантируем своевременную поставку и качественный сервис;
- наша компания может предложить комплексное техническое оснащение вашего заведения;
- в работе с клиентами мы учитываем все имеющиеся пожелания и нюансы.
Как купить оборудование для общепита в «ФиделииТорг»?

Наши контакты:
- электронная почта - fideliatorg@yandex.ru;
- 8-015-2-60-65-79;
- +375-29-63-989-77;
- +375-29-28-989-77.

*на правах рекламы

 
 
В Столинском районе мужчина подделал подпись матери и "подарил" себе дом
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

Архив (Новости Общества)

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by