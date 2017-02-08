Оборудование для выпечки хлеба и кондитерских изделий: выбор и где купить?*

Владельцы заведений общепита и торговых объектов, предлагающих покупателям разнообразную выпечку, знают, насколько важна реализация свежей и вкусной продукции. Ароматный хлеб и тающие во рту булочки – один из факторов процветания заведения.

Как организовать слаженный и эффективный процесс выпечки? Как удовлетворить запросы потребителя? Где найти надёжное и долговечное хлебопекарное оборудование? Это лишь часть вопросов, которые необходимо решить в первую очередь.

Трудности выбора оборудования

Эффективное оборудование – ключ к качественной продукции. На выбор того или иного промышленного хлебопекарного оборудования влияют такие показатели как:

- высокая производительность;

- технологические требования к процессу выпечки;

- особенности и характеристики помещения;

- принцип работы техники;

- габаритные размеры, которые имеют хлебопекарные печи и иное оборудование.

Лучшее оборудование для пекарни и кондитерской

Если ваш приоритет – выпечка различных хлебобулочных изделий, хлеба, коржей для торта, пирожных, приобретайте конвекционные печи в компании «ФиделияТорг».

Наличие такого оборудования в пекарном цехе или кондитерской станет приятной причиной быстро растущей производительности. Конвекционная печь осуществляет приготовление с помощью конвекции горячего воздуха – от чего и получила своё название. Нагревание воздуха – задача тэнов, а распределение по всей камере – вентиляторов с реверсным движением. Ваше заведение ориентируется на реализацию фаст-фуда? Конвекционная печь, которая заметно сокращает время приготовления, самое выгодное решение. В ней практически молниеносно разогреваются пирожки и булочки, становясь ароматными и мягкими.

Хлебопекарное оборудование «ФиделияТорг»

Почему вам стоит приобрести оборудование для производства выпечки и хлеба именно у нас, когда существует огромное количество других предложений?

Всё потому, что:

- у наших клиентов есть возможность купить хлебопекарные печи и другое оборудование, к примеру, льдогенератор РБ, от известных и проверенных производителей;

- мы предлагаем самые оптимальные цены на печи, доступные покупателю с любым уровнем дохода;

- гарантируем своевременную поставку и качественный сервис;

- наша компания может предложить комплексное техническое оснащение вашего заведения;

- в работе с клиентами мы учитываем все имеющиеся пожелания и нюансы.

Как купить оборудование для общепита в «ФиделииТорг»?

Наши контакты:

- электронная почта - fideliatorg@yandex.ru;

- 8-015-2-60-65-79;

- +375-29-63-989-77;

- +375-29-28-989-77.

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