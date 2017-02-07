МИНСК, 8 фев — Sputnik. Информацию о том, что российский блогер Александр Лапшин передан Минском Азербайджану, российскому посольству в Минске подтвердила израильская сторона, сообщил Sputnik в среду заведующий консульским отделом посольства России в Минске Игорь Карягин.

"Нас об этом уведомила израильская сторона — посольство Израиля в Минске", — сказал Карягин. Он пояснил, что данная информация поступила уже после того, как она появилась в СМИ.

Блогер Лапшин в минувший вторник был доставлен спецрейсом из Минска в Баку в аэропорт Гейдара Алиева в сопровождении сотрудников Генпрокуратуры Азербайджана.

По словам Карягина, сегодня представители российского посольства будут встречаться с адвокатом, которая представляла в суде в Минске интересы Лапшина. "Мы будем выяснять, подавалась ли ходатайство о том, чтобы миграционные службы Беларуси предоставили Лапшину дополнительную защиту. У нас бала информация о намерениях сделать это",- сказал Карягин.



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В свою очередь источник агентства в правоохранительных органах Беларуси сообщил в среду, что "есть информация о том, что белорусские компетентные органы такого ходатайства не получали".

Как ранее сообщал Sputnik, 7 февраля Верховный суд Беларуси не удовлетворил жалобу Лапшина и его адвокатов на решение Мингорсуда, который счел законным решение генеральной прокуратуры Беларуси выдать Лапшина по запросу Баку.

В середине декабря 2016 года Лапшин был задержан в Минске по запросу Азербайджана, где он включен в "черный список" за посещение без согласования с Баку непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Таким лицам запрещен въезд в Азербайджан.