14 февраля, в Международный день книгодарения, городские библиотеки проведут акцию «Прочитал сам — подари другому». Организаторы призывают смело демонстрировать свою любовь к книге и печатному слову, ведь 14 февраля отмечается и День влюбленных. Например, дарить в этот день книги детям, тем самым искренне и красноречиво выражая им свою любовь, рассказывает «Гродненская правда».



литературная-столица.рф, носит иллюстративный характер

А еще можно приносить книги в библиотеки для тех, кто в них особенно нуждается. В Гродно подарить хорошую детскую книгу можно любой городской библиотеке. В этот день в ряде городских библиотек также пройдут специальные мероприятия, популяризирующие детскую литературу.

Впервые День книгодарения отметили в 2012 году. С каждым годом география праздника растет, в 2014 году он прошел уже более чем в 30 странах мира. Главная идея праздника — вдохновлять людей по всему миру дарить детям и друг другу хорошие книги и показать, что бумажная версия книги остается актуальным подарком и не теряет своей ценности даже в век стремительного развития технологий.

Куда можно принести детские книги?

•Детская библиотека № 5 (улица Пушкина, 30);

•Детская библиотека № 6 (проспект Космонавтов, 4а);

•Детская библиотека № 7 (улица Комарова, 5);

•Детская библиотека № 8 (БЛК, 43);

•Отдел обслуживания детей Гродненской городской Центральной библиотеки имени А. Макаенка (улица Титова, 12)

•Библиотека № 1 (улица Доватора, 21);

•Библиотека № 2 (улица Белуша, 37);

•Библиотека № 3 (улица Чайкиной, 49);

•Библиотека № 4 (улица Домбровского, 55);

•Библиотека № 9 (улица Врублевскогог, 33);

•Библиотека № 10 (улица Пестрака, 56а).

На протяжении всего дня гродненцы могут присоединиться к акции «Прочитал сам — подари другому» и заглянуть в любую из городских библиотеках с книгой.