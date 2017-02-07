﻿ Гродненские библиотеки присоединятся к Международному дню книгодарения. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Гродненские библиотеки присоединятся к Международному дню книгодарения

08.02.2017 09:50 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

14 февраля, в Международный день книгодарения, городские библиотеки проведут акцию «Прочитал сам — подари другому». Организаторы призывают смело демонстрировать свою любовь к книге и печатному слову, ведь 14 февраля отмечается и День влюбленных. Например, дарить в этот день книги детям, тем самым искренне и красноречиво выражая им свою любовь, рассказывает «Гродненская правда».


литературная-столица.рф, носит иллюстративный характер

А еще можно приносить книги в библиотеки для тех, кто в них особенно нуждается. В Гродно подарить хорошую детскую книгу можно любой городской библиотеке. В этот день в ряде городских библиотек также пройдут специальные мероприятия, популяризирующие детскую литературу.

Впервые День книгодарения отметили в 2012 году. С каждым годом география праздника растет, в 2014 году он прошел уже более чем в 30 странах мира. Главная идея праздника — вдохновлять людей по всему миру дарить детям и друг другу хорошие книги и показать, что бумажная версия книги остается актуальным подарком и не теряет своей ценности даже в век стремительного развития технологий.

Куда можно принести детские книги?
•Детская библиотека № 5 (улица Пушкина, 30);
•Детская библиотека № 6 (проспект Космонавтов, 4а);
•Детская библиотека № 7 (улица Комарова, 5);
•Детская библиотека № 8 (БЛК, 43);
•Отдел обслуживания детей Гродненской городской Центральной библиотеки имени А. Макаенка (улица Титова, 12)
•Библиотека № 1 (улица Доватора, 21);
•Библиотека № 2 (улица Белуша, 37);
•Библиотека № 3 (улица Чайкиной, 49);
•Библиотека № 4 (улица Домбровского, 55);
•Библиотека № 9 (улица Врублевскогог, 33);
•Библиотека № 10 (улица Пестрака, 56а).

На протяжении всего дня гродненцы могут присоединиться к акции «Прочитал сам — подари другому» и заглянуть в любую из городских библиотеках с книгой.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродно подарить хорошую детскую книгу можно любой городской библиотеке. В этот день в ряде городских библиотек также пройдут специальные мероприятия,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Консул: посольство РФ о Лапшине уведомила израильская сторона
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика