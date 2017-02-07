|
Гродненские библиотеки присоединятся к Международному дню книгодарения
08.02.2017 09:50 — Новости Общества | Tut.by
14 февраля, в Международный день книгодарения, городские библиотеки проведут акцию «Прочитал сам — подари другому». Организаторы призывают смело демонстрировать свою любовь к книге и печатному слову, ведь 14 февраля отмечается и День влюбленных. Например, дарить в этот день книги детям, тем самым искренне и красноречиво выражая им свою любовь,
А еще можно приносить книги в библиотеки для тех, кто в них особенно нуждается. В Гродно подарить хорошую детскую книгу можно любой городской библиотеке. В этот день в ряде городских библиотек также пройдут специальные мероприятия, популяризирующие детскую литературу.
Впервые День книгодарения отметили в 2012 году. С каждым годом география праздника растет, в 2014 году он прошел уже более чем в 30 странах мира. Главная идея праздника — вдохновлять людей по всему миру дарить детям и друг другу хорошие книги и показать, что бумажная версия книги остается актуальным подарком и не теряет своей ценности даже в век стремительного развития технологий.
На протяжении всего дня гродненцы могут присоединиться к акции «Прочитал сам — подари другому» и заглянуть в любую из городских библиотеках с книгой.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродно подарить хорошую детскую книгу можно любой городской библиотеке. В этот день в ряде городских библиотек также пройдут специальные мероприятия,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии