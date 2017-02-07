|
На уплату сбора с "тунеядцев" направлено около 470 тыс. извещений, заплатили лишь 44,5 тыс. граждан
08.02.2017 09:18 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 8 февраля. По состоянию на 7 февраля налоговые органы Беларуси направили гражданам около 470 тыс. извещений на уплату сбора на финансирование госрасходов. Уплатили сбор 44,5 тыс. граждан, в бюджет поступило более 13,4 млн рублей, сообщает Министерство по налогам и сборам.
В МНС напоминают, что срок уплаты сбора на финансирование госрасходов за 2015 год истекает 20 февраля 2017 года. Гражданин, получивший извещение на уплату сбора, вправе представить в налоговый орган документы или пояснения, свидетельствующие об отсутствии у него обязанности по уплате сбора.
Проинформировать налоговый орган о своем праве на освобождение от уплаты сбора можно путем направления в инспекцию пояснений и документов по почте или в электронном виде, воспользовавшись сервисом "Электронное обращение" на сайте министерства
По результатам рассмотрения представленных пояснений или документов налоговый орган выносит одно из следующих решений: о подтверждении ранее врученного извещения; о внесении изменений в извещение (например, уменьшение суммы сбора на сумму уплаченного подоходного налога); об аннулировании извещения.
В МНС уточняют, что физическое лицо имеет право обратиться в местный совет депутатов или местный исполнительный и распорядительный орган (если совет депутатов делегировал ему право освобождать от уплаты сбора) с заявлением на освобождение от уплаты сбора за 2015 год в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации. Под такой ситуацией понимается объективное обстоятельство (совокупность обстоятельств), не зависящее от гражданина, которое он не может преодолеть за счет имеющихся возможностей.
Как сообщалось ранее, ряд оппозиционных партий и организаций организовали сбор подписей за отмену декрета "о тунеядцах". 17 февраля и 15 марта в Минске и других городах планируются уличные акции с аналогичным требованием.
Между тем, по мнению Александра Лукашенко, декретом "о тунеядцах" возмутилась небольшая часть населения и отменять документ не следует. "Считаю, что нет оснований сегодня дальше раскручивать эту тему. Этот декрет работает года три. Давайте поживем. Если мы уж с вами придем к одному непреклонному выводу, что это анахронизм и он не нужен, мы его отменим. Не спешите. Может, он еще много чего полезного привнесет в нашу жизнь", — заявил Лукашенко 3 февраля на встрече с журналистами.
Алексей Орешко, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 8 февраля. По состоянию на 7 февраля налоговые органы Беларуси направили гражданам около 470 тыс. извещений на уплату сбора на финансирование госрасходов....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии