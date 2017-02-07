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Мингорисполком: просто посадить дерево у дома нельзя

08.02.2017 09:54 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 фев — Sputnik. Просто посадить дерево у своего дома — не совсем правильно, заявил в эфире телеканала СТВ председатель комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Мингорисполкома Сергей Масляк.

Мингорисполком: просто посадить дерево у дома нельзя
© Sputnik / Артем Бордовский
Для костела, который хотели построить в Котовке, выделили новое место

Для того чтобы посадить в городе дерево, нужно обратиться в свой райисполком или ЖЭС. Специальные службы, в свою очередь, должны провести обследование места посадки — чтобы там не оказалось коммуникаций.

"Не совсем правильно — взять и посадить", — отметил председатель профильного комитета.

Напомнил Масляк и о том, что при помощи сайта онлайн-обращений 115.бел можно внести информацию о необходимости посадить или, наоборот, вырубить дерево.

"Я думаю, что, если вы зададите туда свой вопрос, то администрация оперативно отреагирует и предложит вам конкретные места. Если дерево невозможно посадить в вашем дворе, то, я думаю, что это будет место, которое непосредственно рядом находится с вашим местом проживания", — предположил чиновник.

Проблема озеленения Минска остро встала несколько лет назад, когда сразу несколько общественных инициатив начали выступать против вырубки существующих насаждений и за увеличение площади посадки деревьев. Не так давно минчане боролись с вырубкой сквера Котовка и неправильной обрезкой растений на бульварах Мулявина и Шевченко.

 
Теги: Минск
 
 
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Коммунальным службам придется обследовать место будущей посадки дерева, чтобы удостовериться, что там не проходят коммуникации.

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