|
Мингорисполком: просто посадить дерево у дома нельзя
08.02.2017 09:54 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 фев — Sputnik. Просто посадить дерево у своего дома — не совсем правильно, заявил в эфире телеканала
© Sputnik / Артем Бордовский
Для того чтобы посадить в городе дерево, нужно обратиться в свой райисполком или ЖЭС. Специальные службы, в свою очередь, должны провести обследование места посадки — чтобы там не оказалось коммуникаций.
"Не совсем правильно — взять и посадить", — отметил председатель профильного комитета.
Напомнил Масляк и о том, что при помощи сайта онлайн-обращений 115.бел можно внести информацию о необходимости посадить или, наоборот, вырубить дерево.
"Я думаю, что, если вы зададите туда свой вопрос, то администрация оперативно отреагирует и предложит вам конкретные места. Если дерево невозможно посадить в вашем дворе, то, я думаю, что это будет место, которое непосредственно рядом находится с вашим местом проживания", — предположил чиновник.
Проблема озеленения Минска остро встала несколько лет назад, когда сразу несколько общественных инициатив начали выступать против вырубки существующих насаждений и за увеличение площади посадки деревьев. Не так давно минчане боролись с вырубкой сквера Котовка и неправильной обрезкой растений на бульварах Мулявина и Шевченко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Коммунальным службам придется обследовать место будущей посадки дерева, чтобы удостовериться, что там не проходят коммуникации.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии