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На проходной Слуцкого сахарорафинадного комбината установят четыре алкорамки

08.02.2017 10:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Новые бесконтактные приборы установят в мае. Достаточно будет только дунуть на рамку. Буквально через секунду она покажет, пьян человек или нет.


Фото: lsystems.ru

Как рассказал «Кур’еру» Александр Чирковский, начальник отдела снабжения ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат», уже подписан контракт на покупку четырех приборов, которые установят на проходной предприятия.

«Прибор представляет собой рамку, в которой направлены лазерные лучи. Они улавливают пары этилового спирта. Вся информация выводится на компьютер. Если есть превышение, загорается красный свет. Прибор очень чувствительный», ― говорит Александр Чирковский.

По словам начальника отдела снабжения, если у работника прибор обнаружит превышение нормы, его отправят на медицинское освидетельствование.

Слуцкий сахарорафинадный комбинат проводил тендер на закупку системы бесконтактного экспресс-теста состояния алкогольного опьянения. Прибор разработала российская компания «Лазерные системы».

«В Санкт-Петербурге мы тестировали прибор. Если выпить 20 грамм водки, норму он покажет только через час, ― рассказывает специалист. ― В России этот прибор показал свою эффективность. Например, в Тюмени проверяют нефтяников. Если на территорию предприятия работник заходит в нетрезвом состоянии, он платит штраф. За месяц прибор окупил свою стоимость».


Фото: lsystems.ru

Одна такая алкорамка стоит около 28 800 рублей. Во сколько одно такое устройство обошлось слуцкому предприятию — не разглашается.

По информации «Кур'ера», это первые алкорамки в стране, которые установило белорусское предприятие. Так ли это — на сахарорафинадном комбинате затруднились ответить.

По словам работников предприятия, с которыми беседовали корреспонденты газеты «Кур'ер», на комбинате строгий режим соблюдения правил техники безопасности. На проходной работников, по их оценке, очень тщательно осматривают. А малейший запах алкоголя служит основанием к увольнению.

Алкорамки позволят упросить и ускорить процедуру допуска к работе.

«Алкорамка» — система экспресс-теста разработана компанией «Лазерные Системы» (Россия, Санкт-Петербург). Принцип действия — основан на диодной лазерной спектроскопии — зондировании исследуемой области излучением полупроводникового лазера и анализе рассеянного оптического сигнала.

 
 
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Новые бесконтактные приборы установят в мае. Достаточно будет только дунуть на рамку. Буквально через секунду она покажет, пьян человек или нет.

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