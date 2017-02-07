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Фотофакт: Новицкий сделал из космоса фото ночного Минска
08.02.2017 10:13 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 фев — Sputnik. Космонавт Олег Новицкий выложил в Instagramm фотографию ночного Минска, сделанную им из космоса.
"Спешу обрадовать земляков! Наконец-то сегодня удалось сделать фото ночного Минска!", — сообщил космонавт подписчикам в сопроводительной записи к снимку.
Уроженец Червеня, космонавт Олег Новицкий находиться в настоящее время на Международной космической станции. Космонавт-испытатель возглавляет экипаж "Союз МС- 03". Его экспедиция началась в ноябре 2016 года.
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Космонавт, уроженец Минской области, признался, что давно мечтал сделать снимок белорусской столицы из космоса.
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