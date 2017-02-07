МИНСК, 8 фев — Sputnik. В январе в Минске средний размер пенсий составил 315 рублей и был примерно на 6% выше, чем в среднем по республике, сообщили Sputnik в Мингорисполкоме по итогам состоявшейся накануне коллегии комитета по труду, занятости и соцзащите.

По данным Мингорисполкома, в органах социальной защиты города на учете состоят более 484 тысяч получателей пенсий, из них 36,9% продолжают работать.

"За прошлый год количество пенсионеров в столице увеличилось более чем на 10 тысяч человек, тогда как, например, в Минской области прирост составил 3,9 тысячи человек, в Витебской области — только 1,4 тысячи человек", — отметили в Мингорисполкоме.

Там отметили, что такая тенденция сохраняется уже не первый год.

Всего на выплату пенсий и пособий в 2016 году в столице было направлено около 1,8 миллиарда рублей. По итогам минувшего года в горисполкоме констатировали, что пенсионная система столицы работала стабильно, пенсии выплачивались вовремя, перерасчеты также проводились в положенные сроки.