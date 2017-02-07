|
Минские пенсионеры получают самые большие пенсии по республике
08.02.2017 10:24 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 фев — Sputnik. В январе в Минске средний размер пенсий составил 315 рублей и был примерно на 6% выше, чем в среднем по республике, сообщили Sputnik в Мингорисполкоме по итогам состоявшейся накануне коллегии комитета по труду, занятости и соцзащите.
© Sputnik / Виктор Толочко
По данным Мингорисполкома, в органах социальной защиты города на учете состоят более 484 тысяч получателей пенсий, из них 36,9% продолжают работать.
"За прошлый год количество пенсионеров в столице увеличилось более чем на 10 тысяч человек, тогда как, например, в Минской области прирост составил 3,9 тысячи человек, в Витебской области — только 1,4 тысячи человек", — отметили в Мингорисполкоме.
Там отметили, что такая тенденция сохраняется уже не первый год.
Всего на выплату пенсий и пособий в 2016 году в столице было направлено около 1,8 миллиарда рублей. По итогам минувшего года в горисполкоме констатировали, что пенсионная система столицы работала стабильно, пенсии выплачивались вовремя, перерасчеты также проводились в положенные сроки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В среднем в столице пенсия составляет 315 рублей, это на 6% выше, чем по стране. Но и количество пенсионеров растет в Минске быстрей, чем в регионах.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии