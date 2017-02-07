Свежую зелень, капусту, шпинат, спаржу, яблоки и клубнику конфисковали в Климовичском районе. Товар везли на двух грузовиках из Литвы якобы на продажу в район. Однако, по словам руководства местного РайПО, такой груз здесь не ожидали.

Почему машины оказались в сотнях километров от места назначения, выясняют специалисты. Сотрудники таможни начали административный процесс. После прохождения фитосанитарной экспертизы свежая зелень, овощи и фрукты, которые предварительно оценили на сумму более 46 тыс. рублей, поступят на прилавки магазинов.

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