В регионе из-за усиления морозов возобновляют работу пункты обогрева и выдачи теплых вещей для бездомных и других уязвимых категорий населения. Они будут действовать при городских и районных организациях Красного Креста.

«Кроме этого, в Витебске в морозы разворачиваются еще и мобильные пункты обогрева. Здесь, как и в стационарных пунктах, нуждающиеся могут согреться горячим чаем с печеньем, получить теплые носки, одежду и обувь, которую принесли в Красный Крест горожане, а также продуктовые наборы», — рассказали в областной организации БОКК.

Пункты обогрева, выдачи теплых вещей и продуктовых наборов работали в регионе месяц назад. Тогда в Витебской области похолодало до минус 30 градусов.