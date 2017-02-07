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Из-за усилившихся морозов на Витебщине снова откроются пункты обогрева

08.02.2017 10:40 — Новости Общества | Tut.by  
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В регионе из-за усиления морозов возобновляют работу пункты обогрева и выдачи теплых вещей для бездомных и других уязвимых категорий населения. Они будут действовать при городских и районных организациях Красного Креста.

«Кроме этого, в Витебске в морозы разворачиваются еще и мобильные пункты обогрева. Здесь, как и в стационарных пунктах, нуждающиеся могут согреться горячим чаем с печеньем, получить теплые носки, одежду и обувь, которую принесли в Красный Крест горожане, а также продуктовые наборы», — рассказали в областной организации БОКК.

Пункты обогрева, выдачи теплых вещей и продуктовых наборов работали в регионе месяц назад. Тогда в Витебской области похолодало до минус 30 градусов.

 
Теги: Витебск
 
 
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Пункты обогрева, выдачи теплых вещей и продуктовых наборов работали в регионе месяц назад. Тогда в Витебской области похолодало до минус 30 градусов.

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