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Сотни кур погибли в "Дзержинском": названа возможная причина пожара

08.02.2017 11:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 фев — Sputnik. Спасатели озвучили одну из версий причин пожара на предприятии ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский" в деревне Станьково, в результате которого погибли 700 кур, сообщает Sputnik.

Возгорание в здании птичника на территории птицефабрики агрокомбината произошло накануне днем. Спасателям потребовалось чуть боле 50 минут, чтобы ликвидировать пожар. Из восьми тысяч находившихся в птичинике кур, погибли 700 несушек. Кроме этого, стихия уничтожила сто квадратных метров конвейерной ленты, а также пятьдесят квадратных метров шиферной кровли.

"Причина пожара устанавливается. Одна из версий его причины  — короткое замыкание  электродвигателя вентилятора", — рассказали в МЧС.

Здание было построено 11 лет назад. Спасенные птицы переведены в другой цех.

 

 

 

 
Теги: Минск
 
 
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В момент пожара в здании находилось восемь тысяч птиц, спасти удалось большую часть.

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