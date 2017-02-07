МИНСК, 8 фев — Sputnik. Спасатели озвучили одну из версий причин пожара на предприятии ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский" в деревне Станьково, в результате которого погибли 700 кур, сообщает Sputnik.

Возгорание в здании птичника на территории птицефабрики агрокомбината произошло накануне днем. Спасателям потребовалось чуть боле 50 минут, чтобы ликвидировать пожар. Из восьми тысяч находившихся в птичинике кур, погибли 700 несушек. Кроме этого, стихия уничтожила сто квадратных метров конвейерной ленты, а также пятьдесят квадратных метров шиферной кровли.

"Причина пожара устанавливается. Одна из версий его причины — короткое замыкание электродвигателя вентилятора", — рассказали в МЧС.

Здание было построено 11 лет назад. Спасенные птицы переведены в другой цех.