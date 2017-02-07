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Из-за сильных морозов открылись пункты обогрева, а ГАИ проводит рейды на дорогах Гомельской области
08.02.2017 11:30 — Новости Общества | Tut.by
В связи с сильными морозами, которые установились в Гомельской области, областная организация Белорусского общества Красного Креста и Госавтоинспекция проводят совместные рейды с целью оказания помощи водителям и пешеходам, попавшим в трудную ситуацию.
Сотрудники Красного Креста предложат горячий чай, расскажут о профилактических мероприятиях и о том, как оказывать первую помощь при обморожении. При необходимости они сами окажут первую помощь и подарят в дорогу плед. Сегодня в первой половине дня волонтеры будут работать на дороге Гомель — Чернигов.
Кроме того, возобновили активную работу созданные ранее в области пункты обогрева и приема пищи для людей без определенного места жительства. По словам заместителя председателя областной организации БОКК Олеси Костюк, с 10.00 до 14.00 в них постоянно дежурят сотрудники Красного Креста и волонтеры. Они организуют выдачу горячего питья (чая), каши, а также мясных консервов.
— Граждане без определенного места жительства посещают эти пункты с начала года, получая чай и возможность отогреться. С сегодняшнего дня мы возобновили и питание, — сказала она.
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Кроме того, возобновили активную работу созданные ранее в области пункты обогрева и приема пищи для людей без определенного места жительства.
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