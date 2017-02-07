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Полиция узнала имя и возраст подозреваемого в убийстве белоруса в США. Ему всего 19 лет
08.02.2017 11:21 — Новости Общества | Tut.by
Установлена личность человека, которого подозревают в убийстве белоруса Виталия Мялика на заправке в штате Джорджия, США. Стрелявшего зовут Николас Янг, ему 19 лет. Его и еще одного подозреваемого разыскивает полиция,
Как рассказали журналистам полицейские округа Гвиннет, штат Джорджия, личность Янга удалось установить благодаря тому, что его узнали местные жители. Сейчас его и второго подозреваемого разыскивают. Янгу могут предъявить обвинение в убийстве при отягчающих обстоятельствах, сообщает полиция.
Напомним, 3 февраля на заправке в городе Норкосс, штат Джорджия, Минске у него осталась семья — жена и двое детей">застрелили иммигранта из Беларуси Виталия Мялика. Полиция выяснила, что у него произошла ссора с двумя мужчинами, один из которых достал из своей машины винтовку и застрелил Мялика.
Погибшему было 33 года. В Минске у него осталась семья — жена Екатерина и двое детей. Супруга TUT.BY, что летом 2017 года Виталий должен был получить гражданство, США и она собиралась переехать к нему вместе с детьми.
Сейчас Екатерина пытается получить американскую визу. Родственники погибшего объявили на сайте GoFundMe сбор средств, чтобы она могла поехать в Америку попрощаться с мужем.
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Установлена личность человека, которого подозревают в убийстве белоруса Виталия Мялика на заправке в штате Джорджия, США. Стрелявшего зовут Николас Янг, ему 19 лет....
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