﻿ Полиция узнала имя и возраст подозреваемого в убийстве белоруса в США. Ему всего 19 лет. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Полиция узнала имя и возраст подозреваемого в убийстве белоруса в США. Ему всего 19 лет

08.02.2017 11:21 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Установлена личность человека, которого подозревают в убийстве белоруса Виталия Мялика на заправке в штате Джорджия, США. Стрелявшего зовут Николас Янг, ему 19 лет. Его и еще одного подозреваемого разыскивает полиция, сообщает американский телеканал FOX 5.


Николас Янг. Фото: fox5atlanta.com

Как рассказали журналистам полицейские округа Гвиннет, штат Джорджия, личность Янга удалось установить благодаря тому, что его узнали местные жители. Сейчас его и второго подозреваемого разыскивают. Янгу могут предъявить обвинение в убийстве при отягчающих обстоятельствах, сообщает полиция.

Напомним, 3 февраля на заправке в городе Норкосс, штат Джорджия, Минске у него осталась семья — жена и двое детей">застрелили иммигранта из Беларуси Виталия Мялика. Полиция выяснила, что у него произошла ссора с двумя мужчинами, один из которых достал из своей машины винтовку и застрелил Мялика.

Погибшему было 33 года. В Минске у него осталась семья — жена Екатерина и двое детей. Супруга TUT.BY, что летом 2017 года Виталий должен был получить гражданство, США и она собиралась переехать к нему вместе с детьми.

Сейчас Екатерина пытается получить американскую визу. Родственники погибшего объявили на сайте GoFundMe сбор средств, чтобы она могла поехать в Америку попрощаться с мужем.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 16
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Установлена личность человека, которого подозревают в убийстве белоруса Виталия Мялика на заправке в штате Джорджия, США. Стрелявшего зовут Николас Янг, ему 19 лет....

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Восемь месяцев одиночества. Как друг детства из интерната продал Сашу в рабство дагестанцам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика